Nem sikerült megrémiszteni az amerikai fogyasztót Trumppal

Ha van a világon fogyasztói társadalom, akkor az amerikai kétségtelenül az, hiszen az ország gazdaságának több mint kétharmadát a fogyasztás adja. Bár a Donald Trump által meghirdetett vámháború hagyott némi nyomot a különböző fogyasztói bizalmat mérő felméréseken, az adatokra leginkább rálátó, negyedéves eredményeiket a napokban közlő nagy amerikai bankok nem vették észre, hogy visszavettek volna költéseikből az amerikaiak.

Az amerikai fogyasztók nem zárták be a pénztárcájukat / Fotó: Northfoto

Kedden mind a Bank of America, mind a Citigroup a fogyasztói kiadások növekedéséről számolt be az idei első negyedévben, amikor a vámokkal kapcsolatos aggályok a felszínre kerültek. A múlt héten a JPMorgan is a betéti és hitelkártya költések növekedését jelezte, és az eredmények ismertetésekor

a bankvezérek azt is elárulták, hogy a költekezés a vámok bejelentését hozó, Trump által felszabadulás napjának nevezett április 2. után sem hagyott alább.

Ugyanakkor a JPMorgan azt a lehetőséget is felvetette, hogy a vásárlások sok esetben a vámok megelőzését célozhatják, tehát az árak növekedésére számító fogyasztók igyekeznek minél előbb túlleni a vásárlásokon – derül ki a The Wall Street Journal összefoglalójából.

Mindent egybevetve azonban Alastair Borthwick, a Bank of America pénzügyi vezetője kedden arról beszélt, hogy a fogyasztóktól érkező jelek alapján az amerikai gazdaság továbbra is jó állapotban van.