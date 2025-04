A Samsung idén még meglepheti a vásárlókat – az új Galaxy S25 Edge most nem az ívelt képernyővel kápráztat el

A Samsung számára több szempontból is különleges a 2025-ös év: a csúcskategóriás S-széria Plus és Ultra képviselői mind elképesztő specifikációkkal érkeznek, a hasznos mesterségesintelligencia-funkciókat több korábbi széria is megkapja, viszont lesz idén egy nagy visszatérő is. A Samsung 2016 óta nem dobott piacra Edge nevű okostelefont, ennek pedig megvolt az oka: a lekerekített képernyő sokaknak idegenként hatott, az akkori Edge-funkciókat kevesen használták, és azok végül a nem lekerekített képernyőjű eszközökön is megjelentek, így elveszítették egyediségüket. Most viszont a Galaxy S25 Edge, úgy tűnik, nem azért tér vissza, hogy újra népszerűsítse az ívelt képernyőt, ennél sokkal fontosabb céljai vannak a Samsungnak.

A Samsung idén még meglepheti a vásárlókat – az új Galaxy S25 Edge most nem az ívelt képernyővel kápráztatja el a rajongókat / Fotó: Andrew Sozinov

Ami igazán érdekes, hogy bár a telefon az Edge nevet viseli, a képernyője teljesen átlagos formájú lesz, tehát nem tér vissza a hajlított vagy lekerekített képernyő. A mostani modellnél a név inkább a készülék rendkívüli vékonyságára és elegáns kialakítására utal, nem pedig a kijelző formájára. A Samsung korábban az „Edge” elnevezést az ívelt kijelzőjű modellekre használta csak (pl. Galaxy S6 Edge, S7 Edge).

A Samsung Galaxy S25 Edge azon ritka készülékek egyike, melyekről szinte mindent tudunk a megjelenésük előtt, miközben hivatalosan szinte semmit sem erősítettek meg. A januári Galaxy Unpacked esemény végén a Samsung röviden megvillantotta az új modellt, majd a barcelonai Mobile World Congressen is bemutatták a kiállított darabokat, azt pedig már biztosan tudni, hogy

a Galaxy S25 Edge rendkívül vékony lesz.

A részletes specifikációkat azonban szoros titoktartás övezi. Bár különböző szivárgások és pletykák sok mindent kiderítettek már. Ez a helyzet azonban hamarosan változhat: egy friss pletyka szerint a Galaxy S25 Edge hivatalos bemutatójára május 13-án kerül sor, az előrendelések pedig már másnap elindulhatnak.

A Galaxy S25 Edge tényleg a Samsung eddigi legkarcsúbb telefonja lehet: a kiszivárgott adatok szerint mindössze 5,8 mm vastag lesz a legvékonyabb pontján. Összehasonlításképp: a Galaxy S25 Ultra 8,2 mm vastag. Bár az Apple is hasonlóan vékony iPhone 17 Air modellel készül, az S25 Edge így is lenyűgözően karcsú lesz. A súly szintén figyelemreméltó: az Edge várhatóan mindössze 5,7 uncia (kb. 162 gramm) lesz, hasonlóan a Galaxy S25-höz, miközben a kijelzője nagyobb, 6,6 hüvelykes lesz a Galaxy S25 6,2 hüvelykes paneljéhez képest.