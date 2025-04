Amerika kézbe vette Magyarország egyik legégetőbb gondját: Trump tudja rá a megoldást, és már meg is mondta Zelenszkijnek

A Török Áramlat

Mint megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök szerint a magas energiaárak jelentik a legnagyobb veszélyt a gazdaságra, ezért meg kell akadályozni, hogy Brüsszel olyan szankciós politikát folytasson, amely drága energiához vezet, mert ez jelentősen csökkentheti a magyar gazdaság növekedési esélyeit is.

A Török Áramlat Oroszországból Törökországba, majd onnan Magyarországra tartó gázvezeték, amelyen a hazai földgázimport döntő része is érkezik, sőt, mióta az Ukrajnán keresztüli gáztranzit leállt, részben ennek a vezetéknek köszönhető az is, hogy hazánk képes segíteni Szlovákia ellátását is.

Az évi 31,5 milliárd köbméter kapacitású gázvezeték a Fekete-tenger mélyén fut, ám Magyarországot már ennél kisebb kapacitás mellett éri el. A vezeték kulcsfontosságú szerepet tölt be hazánk energiabiztonsága szempontjából.