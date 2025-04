Az OpenAI, a ChatGPT-t is fejlesztő vállalat jelezte, hogy érdeklődne a világ legnépszerűbb böngészője, a Google Chrome megvásárlása iránt – feltéve, hogy a Google-t rákényszerítenék az eladásra. A kijelentés az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma által indított trösztellenes per során hangzott el, melynek célja a Google felbontása, mivel a kormány szerint a techóriás túl nagy befolyással bír az online keresések piacán.

A ChatGPT fejlesztője szemet vetett a Google Chrome-ra / Fotó: CFOTO via AFP

A bíróság előtt Nick Turley, az OpenAI egyik vezetője tanúskodott a kormányzat oldalán. A Google Chrome jelenlegi piaci részesedése körülbelül 64 százalék, míg a második helyen lévő Apple Safari csak 21 százalékon áll – a Similarweb adatai szerint. A kormány szerint ez is a Google piaci túlhatalmát bizonyítja.

Google ugyanakkor határozottan visszautasítja a vádakat: a vállalat állítása szerint a Google Chrome nem eladó,

és a keresőóriás a teljes eljárás megszüntetését kéri. Lee-Anne Mulholland, a cég szabályozási ügyekért felelős vezetője blogbejegyzésében úgy fogalmazott: „A kormány javaslatai ártanának az amerikai fogyasztóknak, a gazdaságnak és a technológiai vezető szerepünknek” – írta a BBC.

Összehangolnák a Google Chrome tudását a ChatGPT-vel

A tárgyalás középpontjában nemcsak a keresőpiac, hanem a generatív mesterséges intelligencia is áll. A ChatGPT-hez hasonló rendszerek ma már aktívan használják az internetet válaszaik fejlesztéséhez, és csökkenteni próbálják a hallucinációként ismert pontatlanságokat. Nick Turley szerint az OpenAI korábban felajánlott egy együttműködést a Google-nek, mely szerint a Google keresési eredményei integrálásra kerültek volna a ChatGPT rendszerébe – a Google ezt az ajánlatot elutasította. „Jelenleg nincs partnerségünk a Google-lel” – nyilatkozta Turley.

Az OpenAI ugyanakkor szoros együttműködésben áll a Microsofttal, mely a Bing keresőt és az Edge böngészőt is üzemelteti. Ezzel szemben a Google saját generatív MI-fejlesztéseit – például a Gemini rendszert – építi, mely közvetlen versenytársa a ChatGPT-nek. A háromhetesre tervezett tárgyalás kimenetelét nemcsak a közvélemény, hanem más nagy technológiai cégek – például az Amazon, az Apple és a Meta – is árgus szemmel figyelik, hiszen többükkel szemben is trösztellenes eljárás van folyamatban.