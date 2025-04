Behódolt Trumpnak a svájci gyógyszerészeti óriás – több amerikai államban is befektetnek

A svájci központú Roche Holding az elkövetkező öt év során 50 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban gyógyszerészeti és diagnosztikai tevékenységekbe – jelentette be a vállalat hivatalos közleményben. A Roche ezzel csatlakozik azokhoz a vállalathoz, melyek az elmúlt években egyre inkább az Egyesült Államokba irányítják befektetéseiket – részben az új Trump-adminisztráció óta erősödő gazdasági protekcionizmus hatására. Trump egyébként is a gyósgyszer szegmenst említette, mint az egyik megoldandó próblémát.

Svájci gyógyszergyártó óriás is behódol Trumpnak – több amerikai államban is terjeszkednek / Fotó: NurPhoto via AFP

A Roche tájékoztatása szerint az összeg egyebek mellett gyártási és elosztási kapacitások bővítését és korszerűsítését fedezi több államban: Kentucky, Indiana, New Jersey, Oregon és Kalifornia is szerepel a tervek között. Emellett a Roche

génterápiás gyártóüzemet épít Pennsylvaniában,

folyamatos vércukorszint-ellenőrző szenzorokat előállító üzemet Indianában,

valamint új kutatás-fejlesztési központot hoz létre Massachusettsben.

Ezen kívül a Roche új gyártóüzem építését is tervezi a legújabb generációs fogyókúrás gyógyszerek előállítására, habár a pontos helyszínt egyelőre nem közölték. A vállalat jelenlegi kutató-fejlesztő központjai sem maradnak érintetlenek: Arizonában, Indianában és Kaliforniában is jelentős bővítések és fejlesztések várhatók – számolt be róla a Bloomberg.

A Roche hangsúlyozta: a fejlesztések révén a jövőben több gyógyszert fognak exportálni az Egyesült Államokból, mint amennyit importálnak. Diagnosztikai részlege már most is exporttöbblettel rendelkezik az Egyesült Államokból – áll a közleményben. A döntés amellett, hogy erősíti a Roche amerikai jelenlétét, komoly hatással lehet a helyi munkahelyteremtésre, az innovációra és az Egyesült Államok globális gyógyszeripari szerepére is.

Bár Trump jelenleg pihenőidőt adott a bejelentett vámoknak (csak a 10 százalékos általános vám van életben), az amerikai elnök nemsokkal a vámbejelentés után közölte, hogy a gyógyszerekre vonatkozó, régóta ígért vámokat hamarosan bevezetik. Ezzel is jelezve, hogy a globális vámok után további ágazati vámok bevezetését tervezi. Trump régóta kifogásolja, hogy leépült az amerikai gyógyszergyártás, és többször ígért vámokat, hogy több kapacitást hozzon az országba.