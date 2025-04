Hatalmas beruházást jelentett be az IBM – Trump vámháborúja áll a háttérben

Az International Business Machines Corp, közismertebb nevén IBM 150 milliárd dolláros beruházást jelentett be az Amerikai Egyesült Államokban a következő öt évben, ezzel csatlakozik azon nagyvállalatok egyre szélesebb köréhez, amelyek Donald Trump elnök megválasztása és vámfenyegetései miatt jelentettek be különféle, amerikai földön tervezett kötelezettségvállalásokat.

Az IBM 150 milliárd dollárt fordít kutatás-fejlesztésre öt év alatt / Fotó: Shuttersock

A Bloomberg értesülése szerint a beruházás keretében az IBM a tervek szerint több mint 30 milliárd dollárt fordítana szuperszámítógépek és kvantumszámítógépek kutatására és fejlesztésére. A vállalat közleménye szerint az Egyesült Államok egyik legnagyobb technológiai munkaadójának számító cég célja a gazdaság élénkítése és a számítástechnika globális vezető szerepének felgyorsítása.

Trump megválasztása, és januári beiktatása óta számos nagyvállalat, az Apple-től az Eli Lilly & Co-ig több milliárd dolláros terveket fogalmazott meg amerikai jelenlétük erősítésére és helyi gyártásuk növelésére.

„114 évvel ezelőtti alapításunk óta az amerikai munkahelyekre és gyártásra összpontosítunk. Ezzel a beruházással biztosítjuk, hogy az IBM továbbra is a világ legfejlettebb számítástechnikai epicentruma maradjon, és a mesterséges intelligencia terén is a világ élvonalába tartozzon” – jelentette ki Arvind Krishna vezérigazgató.

A hétfői bejelentést követően az IBM részvényei alig változtak a New York-i tőzsdei kereskedésben.

A mesterséges intelligencia is az IBM célkeresztjében

Az elmúlt öt évben az IBM körülbelül 33,6 milliárd dollárnyi kutatás-fejlesztési kiadásról számolt be globálisan. A teljes működési kiadásai ebben az időszakban összesen 141,8 milliárd dollárt tettek ki.

A vállalat azt is közölte, hogy nagyszámítógépes rendszereit, és a nagyvállalat háttér-infrastruktúráját képező szervereket New York állam északi részén gyártják. Az IBM április elején mutatta be legújabb mainframe-rendszerét, melynek kapcsán elmondta, hogy egyes üzleti adatok az ügyfelek tulajdonában lévő szervereken maradnak, és soha nem lesznek a felhőben tárolva.