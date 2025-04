Kanada 25 százalékos vámot vezet be az Egyesült Államokból importált járművekre, válaszul a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett vámokra – közölte az ottawai kormány kedden.

Kanada bosszút áll Trumpon: bejelentették a megtorló intézkedést – azonnal hatályba lép / Fotó: AFP

A bejelentés szerint

a kanadai vám szerdán lép életbe, és azokra az autókra vonatkozik, amelyek kívül esnek a 2019-ben, Donald Trump első elnöksége idején az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada által kötött kereskedelmi szerződés hatályán.

Az Egyesült Államok új vámjai szintén tiszteletben tartják a hat évvel ezelőtti megállapodást.

A kanadai kormány bejelentése szerint egyben keretet dolgoznak ki a belföldi autógyártás fokozására és az ehhez szükséges beruházások számára.

Az Egyesült Államok szerdától a Kínából érkező árukra összesen 104 százalékos vámot alkalmaz.

A vám több tételből tevődik össze, és részét képezi a kínai kormány kábítószer-kereskedelem elleni elégtelen fellépése miatt már korábban bevezetett 25 százalékos vám, a múlt héten bejelentett 34 százalékos viszonossági vám, valamint egy 50 százalékos további büntetővám.

A büntető jellegű vámot Donald Trump azt követően rendelte el, hogy Kína tárgyalás helyett 34 százalékos pótlólagos viszontvámot helyezett kilátásba az amerikai viszonossági vám bejelentését követően.

A Világgazdaság arról is írt, hogy Kína olyan területeket is célba vehet, mint az amerikai agrárimport, de felmerült az amerikai filmek importjának tilalma, ahogy az országban jelen lévő amerikai cégek elleni vizsgálatok és a fentanil terén való együttműködés felmondása is.

A feszültség csökkenésének egyelőre semmilyen jele nincsen, az eszkalációnak azonban annál inkább. Kedden közösségi oldalán Trump arról írt ugyanakkor, hogy várja Kína hívását. Az elnök szerint Kína is megállapodásra törekszik, de nem tudják, hogyan kezdjék.