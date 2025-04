Győztek Kanadában a liberálisok, Carney folytathatja a vámháborút Donald Trumppal

Nagyobb hangsúlyt fektetett a gazdaságra és arra, hogy új kereskedelmi és biztonsági szövetségeket építsen fel – az első külföldi útja is Európába, Franciaországba és az Egyesült Királyságba vezetett, ahol fogadta III. Károly király is.

Első intézkedései közé tartozott, hogy visszavonta Trudeau néhány kevésbé népszerű politikáját, például a fogyasztókra kivetett szén-dioxid-adót.

A konzervatívok elismerték a vereséget / Fotó: AFP

Nyugodt, visszafogott viselkedése, politikai és közgazdászként szerzett tapasztalata

segített meggyőzni a választókat, hogy ő a legalkalmasabb személy arra, hogy átvezesse Kanadát az Egyesült Államoktól független új világrendbe.

Egy, a kampány végén nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás szerint Carney körülbelül 10 százalékpontos előnnyel vezetett Poilievre előtt abban a kérdésben, hogy ki lenne a legjobb miniszterelnök.

Az igazi teszt: boldogulni Donald Trumppal

Most azonban Carney-nak ismét be kell bizonyítania, hogy kiváló válságmenedzser, miután átvezette a kanadai jegybankot a 2008-as globális pénzügyi összeomláson, a Bankf of Englandet pedig a Brexiten.

Az igazi próbatétel a kiszámíthatatlan amerikai elnökkel való kapcsolattartás lesz, aki azt mondta, hogy „gazdasági nyomást” fog alkalmazni Kanada ellen, és konkrét fenyegetéseket fogalmazott meg az autóipar és más iparágak ellen. Carney kijelentette, hogy „átfogó tárgyalásokat akar kezdeni egy új gazdasági és biztonsági kapcsolatról” a Trump-kormányzattal.

Mark Carney kemény politikát ígért / Fotó: Anadolu via AFP

Ez minden bizonnyal magában foglalja majd az USA–Mexikó–Kanada megállapodás felülvizsgálatát is, azt a regionális kereskedelmi megállapodást, amelyet Trump az első ciklusában írt alá, és amelyet annak idején „a valaha kötött legjobb megállapodásnak” nevezett, ám most már hiányosnak talál.

Gazdaság a recesszió szélén

Kanada számára a gazdasági tét nem is lehetne nagyobb: exportjának mintegy háromnegyede az Egyesült Államokba irányul, beleértve olaj- és gázexportjának túlnyomó többségét. Ezzel Kanada azok közé az országok közé tartozik, amelyek leginkább kitettek egy elhúzódó vámháborúnak. Ráadásul sok legfontosabb exportcikke esetében nem tud könnyen és gyorsan új piacokat találni.