Ezért kell Kínának az export: otthon esnek az árak

A kereskedelmi háború árnyékában derült ki, hogy nem enyhül a kínai gazdaságra nehezedő deflációs nyomás. Az ország statisztikai hivatala által csütörtökön közzétett adatok szerint mind a fogyasztói, mind a termelői árak csökkentek márciusban, amin az amerikai exportkilátások hanyatlása tovább ronthat.

Kína nem az inflációval, hanem a deflációval küzd / Fotó: AFP

Esnek az árak, de ez is baj

A fogyasztói árak éves szinten márciusban 0,1 százalékot estek a februári 0,7 százalékos csökkenés után, míg a piaci várakozás stagnálást jelzett előre, ami tovább erősíti a döntéshozókon a gazdaság élénkítésére irányuló nyomást. Bár az év elején a kínai gazdaságban életjelet mutatott a kiskereskedelmi forgalom , miközben az ipari termelés kifejezetten erős volt, a munkanélküliség növekedése és a deflációs nyomás miatt a gazdasági kilátások vegyesek – írja a Reuters. A fogyasztói árak havi szinten 0,4 százalékot csökkentek a februári 0,2 százalékos visszaesés után, miközben a várakozások 0,3 százalékos csökkenésről szóltak. A volatilis élelmiszer- és energiaárak nélkül számított maginfláció ugyanakkor 0,5 százalékos növekedést mutatott a februári 0,1 százalékos csökkenés után.

A termelői árak 2,5 százalékot estek éves szinten márciusban, ami nagyobb mértékű, mint a februári 2,2 százalékos csökkenés vagy a piacok által várt 2,3 százalékos mérséklődés. Ugyanakkor a termelői árak esését az is magyarázza, hogy az olaj is olcsóbb lett a világpiacon, míg a fűtési szezon végéhez közeledve az energiaigény is csökkent, miközben számos nyersanyag is olcsóbb lett.

A vámháború tovább növeli Kínán a nyomást

Az árak csökkenése felé mutató nyomás az exportkilátások romlása miatt szinte biztosan fokozódik az elemzők szerint, hiszen a túlkínálat nehezebben jut el a külpiacokra. Márpedig

az elmúlt napokban különösen nagy turbulencia uralta a nemzetközi piacokat a Donald Trump által bevezetett vámok és az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi feszültség éleződése miatt.

Noha Trump némi könnyebbséget hozott a piacok számára szerda este a vámok jelentős részének 90 napos szüneteltetésével, a Kínára rakódó vámok nem csökkentek, hanem tovább emelkedtek, szintjük immár 125 százalék az amerikai piacon.