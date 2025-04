Németország megtört, átadja a gyárait Kínának: a Volkswagen az első áldozat, ezek a kínai autók gördülhetnek ki a német gyárakból – videó

Bennfentes információk szerint a kínai Chery nagyon közel áll a megállapodáshoz, hogy átvegyen több németországi Volkswagen-gyárat, és ezekben megkezdje a saját modelljeinek a gyártását. Az autóipari szempontból kétségkívül történelmi fejleményről az Automotive News számolt be. Ez tehát azt jelenti, hogy a kínai autók terjedése új szintre ért Európában.

Kínai autók: a Chery költözhet be Németországban a Volkswagen gyáraiba / Fotó: Shutterstock

A befolyásos autóipari szaklap emlékeztetett rá, hogy a Chery már eddig is kemény pozíciót fogott az európai piacon, amelyet most megfejelne az autóinak gyártásával a Volkswagen csoport németországi gyáraiban. A Chery megerősítette, hogy tárgyalások folynak a németországi gyártásról, azonban azt nem említette, hogy a Volkswagent üzemeiről lenne szó. Az sem egyértelmű, hogy milyen pénzügyi konstrukcióban gondolkodnak, felmerült ugyanis a gyárak lízingelése is.

A hivatalos nyilatkozat szerint még nincs minden kérdés lezárva. „A döntések ezek tisztázásától függnek” – mondta Charlie Zang, a Chery International alelnöke néhány napja az új modelljük kínai bemutatóján. Jelezte, hogy vizsgálják a megvalósíthatósági terveket, mert a helyzet „Németországban nagyon-nagyon bonyolult”. A Chery egyebek mellett

a költségoldal,

az ellátási láncok,

a szakszervezeti jogok

és a szabályozási követelmények

kapcsán akar képbe kerülni teljes bizonyossággal.

Kínai autók: a Chery költözhet be a Volkswagen gyáraiba

Hogy pontosan a Volkswagen mely gyári kerülhetnek át a kínaiakhoz, arról hivatalos információ egyelőre nem jelent meg. Ugyanakkor a sorok között ezúttal is lehet olvasni.

A Volkswagen a decemberben megkötött kollektív szerződésében megerősítette, hogy nem szándékozik bezárni egyetlen gyárat sem Németországban, tehát nem következne be Volkswagen-gyár bezárása, egyúttal viszont azt is lefektette, hogy vizsgálják a jövőbeli kilátásokat olyan helyszínek esetében, mint

a drezdai Transparent Factory és az osnabrücki üzem.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a Chery és a Volkswagen esetleges megállapodása hónapok óta napirenden van. A Reuters még januárban számolt be arról, hogy a kínai hatóságok és autógyártók is érdeklődnek az egyik üzem átvétele iránt, és akkor az is szerepelt a tudósításokban, hogy a nagyobb kapacitásai miatt Osnabrück vonzóbbnak számít, mint a drezdai Transparent Factory, ahol évente körülbelül 6000 ID.3 modell készül el.