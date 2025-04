Új közlekedési táblák Európában – erre figyeljen, ha autóval utazik

Egyre több francia és angol sofőr találkozhat az utakon zöld szegéllyel ellátott, kör alakú közlekedési táblákkal, amelyek egy adott útszakaszra javasolt sebességet mutatnak. Bár ezek a táblák első pillantásra kötelező előírásnak tűnhetnek – hiszen formai megjelenésük hasonlít a piros szegélyű, sebességkorlátozó közlekedési táblákéhoz –, valójában csupán ajánlásról van szó, betartásuk nem kötelező. A céljuk, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést, különösen olyan helyeken, ahol változékonyak az útviszonyok, erős a gyalogos- vagy kerékpárosforgalom, illetve csökkent a látótávolság.

Új közlekedési táblák a külföldi utakon – erre figyeljen, ha autóval utazik / Fotó: brian.martin.photographer

A brit hatóságok az egyértelműség kedvéért gyakran felirattal is kiegészítik ezeket a közlekedési táblákat („advised speed limit”, azaz ajánlott sebességkorlát), hangsúlyozva, hogy nem kötelezők. A tapasztalatok szerint a zöld szín kevésbé riasztó, és hajlamosabbak rá odafigyelni azok is, akik a hagyományos tiltó táblákat figyelmen kívül hagyják. Spanyolország közlekedési hatósága, a DGT (Dirección General de Tráfico) már vizsgálja a zöld szegélyű táblák lehetséges alkalmazását, ám hivatalos döntés még nem született. Ha a táblák bekerülnének az ország közlekedési szabályzatába, a spanyol autósoknak is alkalmazkodniuk kellene ehhez az új jelöléshez.

Magyarországon azonban egyelőre nem tervezik az új zöld táblák bevezetését.

Hazánkban a kék színű, szögletes közlekedési táblák látják el az ajánlott sebesség jelzésének funkcióját. Ezek szintén nem kötelező érvényűek, de régóta ismertek és beépültek a hazai közlekedési kultúrába.

A TraffiX közlekedésbiztonsági szakértői szerint a zöld szegélyű táblák bevezetése nem feltétlenül szükséges, mivel a kék táblák jól betöltik a funkciójukat. Ehelyett inkább a meglévő rendszer erősítését és egyértelműsítését, esetleg jogi eszközökkel való kiegészítését javasolják, hogy az ajánlott sebességet valóban biztonsági szempontból is komolyan vegyék a járművezetők. A zöld szegélyű tábla egyelőre kísérleti jellegű, de ha beválik, elképzelhető, hogy hosszú távon európai szabvánnyá válik. Az sem kizárt, hogy a modern járművek vezetéstámogató rendszereik révén automatikusan is figyelembe veszik majd ezeket a jelzéseket.

A zöld szegélyű közlekedési táblák célja nem a szabályozás szigorítása, hanem a közlekedésbiztonság növelése.

Bár Franciaországban és az Egyesült Királyságban már használják őket, Magyarországon egyelőre nincs napirenden az alkalmazásuk. Addig is maradnak a megszokott kék táblák – a közlekedők felelőssége viszont változatlanul nagy, hiszen az ajánlott sebesség betartása sokszor nemcsak tanácsos, hanem életmentő is lehet.