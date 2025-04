London: annyira drága a lakhatás, hogy tízezrek élnek hajókon – eddig olcsó volt, de most már ez is lassan megfizethetetlen

A brit Csatorna- és folyókezelő ugyan alapvetően egy non-profit szervezet, mégis egyre inkább áthárítja a költségeket a vizek használóira, ugyanis a szervezet is egyre kisebb büdzséből gazdálkodik, miután a kormány csökkentette a támogatását – írja a Reuters. Akármennyire is különös, minden Londonban akár tömeges hajléktalanságot is eredményezhet.

Lakóhajók London környékén: egyre drágább ez az életforma is / Fotó: robertharding via AFP

Ez pedig egyre nehezebb helyzetbe sodorja azt a 35 ezer brit lakost, akik a folyókon, csatornákon hajókon laknak.

Londoni ingatlanok: a folyóra menekültek az ingatlanár elől

Klasszikus példa Emma Chonofsky helyzete. A nő Londontól 48 kilométerre északnyugatra él egy hajón. Panaszkodik, ugyanis a megelőző évi 900 font után harmadával, 1200 fontra nőtt az összeg, amit a hivatalnak be kell fizetnie.

Teljesen szétesett az anyagi helyzetem

– mondja. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a szén, a gázolaj, és más, az „Ethel the Unready” nevű hajójának fenntartásához szükséges anyagok ára is meredeken emelkedett. Nem is várható az árak csökkenése, ugyanis a hivatal által kezelt 2000 mérföldnyi vízi úton élők

állandó kikötése,

a kikötők gondozása és üzemben tartása drága,

ráadásul a kikötőhely is hiánycikk.

Chonofsky tehát egyike annak a mintegy 7000 hajósnak, akik „folyamatosan cirkálónak” minősülnek, azaz 14 naponta mindenképpen mozgatnia kell hajóját. Ez olcsóbb megoldás, mint az állandó kikötés, de a frissen megváltott engedélye egy eddig ismeretlen felárat is tartalmaz: immár a folyamatos hajózás lehetőségéért is fizetni kell, ami szerinte nem korrekt, ugyanis véleménye szerint ez közszolgáltatás.

Nem szabad elfelejteni, azzal, hogy folyamatosan vízen vagyunk, a hatóságot is segítjük. Bejelentjük az esetleges károkat, figyeljük a partszakaszok állapotát is. Ha eltűnünk, az nagy kár lesz mindenki számára

– hangsúlyozta.

Még 2023-ban a brit kormány bejelentette, hogy 2027-re 52,6 millió fontról 31,5 millió fontra csökkenti a Csatorna- és Folyókezelő büdzséjét. „Az anyagok, a munkaerő és az infrastruktúra karbantartása is egyre drágább, miközben az állami támogatás csökken” – mondta Matthew Symonds, a szervezet egyik vezetője. Hozzátette, szerinte a hajósok még mindig jó helyzetben vannak, ugyanis nem hárítják rájuk a teljes költségnövekedést.