Rendkívüli: teljes fordulat a vámháborúban, Trump váratlanul meggondolta magát - egyedül Kínának nem kegyelmezett meg

Az amerikai kereskedelmi hiányon alapuló viszontvámok esetében 90 napos szünetet rendelt el Donald Trump amerikai elnök, miközben a Kínát sújtó vámszintet még tovább, 125 százalékra emelte – derül ki Trump Truth Socialon közzétett bejegyzéséből.

Trump vámháborúja már csak Kínával zajlik/Fotó: NurPhoto via AFP

Trump szerint Kína nem tiszteli a világpiacot , ám reméli, hogy hamarosan rájön, hogy nem húzhatja le az Egyesült Államokat és más országokat. Azonban mivel több mint 75 ország jelezte tárgyalási szándékát a kereskedelem, a kereskedelmi korlátok, vámok és devizák és egyéb nem pénzügyi korlátok terén és még vissza sem csapott, Trump 90 napos szünetet rendelt el a viszontvámok terén, amikor a csökkentett, 10 százalékos vámok lesznek csak érvényben.

A piacok szárnyalnak Trump megszólalásának hatására

Az elnök szavaira a tőzsdék szárnyalásba kezdtek, az S&P 500 több mint 6, a Nasdaq több mint 8 százalékot erősödött, miközben drágult az olaj is. Az amerikai 10 éves államkötvény hozama pedig 4,43 százalék körüli szintről 4,37 százalékra mérséklődött. Trump egyébként szerdán szintén a Truth Socialon már jelezte, hogy a mai nap egy kiváló alkalom arra, hogy vásároljunk, és tekintve, hogy az elmúlt napok a részvénypiacok vérfürdőjéről szóltak, ezt lehetett arra is érteni. Az S&P mindegyik szektorális alindexe legalább 2,5 százalékot emelkedett, de a nap folyamán profitfigyelmeztetést kiadó Delta Airlines például 15 százalékot ugrott és 11 százalékot drágult a Tesla is.

Így a vámok múlt heti bejelentése óta ez lehet az amerikai piacok első pozitív zárást hozó napja.

A forinzt pedig a 409-es szintről 405 alá erősödött az euróval szemben.

A bejegyzésből ugyanakkor az nem derül ki egyértelműen, hogy az Európai Unió is kapott-e felmentést, hiszen az unió ugyan visszacsapott, de nem a múlt szerdán bejelentett, és most szüneteltetett viszontvámokra, hanem még a korábbi, acél- és alumíniumipari vámokra. Ennek megfelelően a brüsszeli válasz is csekély mértékű volt a múlt heti amerikai intézkedéshez képest.