Megrettentek az árusok, egy másik vírus is terjed a szomszédban

Még a szegedi árusokat s félelemben tartja egy másik állatbetegség fenyegetése a nyugati határszélünkön óriási károkat okozó ragadós száj- és körömfájás mellett.

A száj- és körömfájás tetejébe fenyegető kéknyelv betegség komoly fájdalmakat okoz a szarvasmarháknak, de a többi kérődzőre is veszélyes, különösen a juhokra Fotó: Hans Lucas via AFP

Ez a kéknyelv begegség, ami Ausztriában ütötte fel a fejét, és a gazdák attól félnek, hogy előbb-utóbb Magyarországra is betör – írja a Délmagyar.

Ausztriában közel 250 gazdaság küzd ezzel a betegséggel. A kéknyelv betegség BTV–3 típusa 2023-ban jelent meg Belgiumban, Hollandiában és Németországban, és azóta megjelent és terjed nyugat szomszédunknál is.

A kéknyelv betegséget vírus terjeszti a kérődzők – a szarvasmarhák, juhok, kecskék és vadon élő rokonaik – közt. Az emberre nem veszélyes de a állatállományban nagy károkat okozhat. Az érfalakat támadja meg, vizenyőt, vérzést, nyálkahártya kifekélyesedést, lázat, bágyadtságot, orrfolyást, gyakran kötőhártya-gyulladást okozva. A megfertőződött állatok nyáladtanak, nyelvük öltögetik, amely kékre színeződik a vérkeringés zavara miatt.

Az osztrák Kronen Zeitung is írt a betegségről, amely különösen a juhokra veszélyes: négy esetből egyszer halálos kimenetelű. A megfertőződött marhák komoly fájdalmakat szenvednek el és kevés tejet adnak – a gazdasági kár ebben a formában is jelentkezik, miközben az európai tejárak amúgy is emelkedőben vannak.

Az egyetlen hatásos ellenszer az oltás – írja az osztrák lap.