Brüsszel ravasz módszerrel próbál megszabadulni az orosz gáztól

Brüsszel új módszerekkel próbálkozik, hogy elérje a célját: megszabadulni az orosz gáztól: keresi a törvényes lehetőségeket arra, hogy az európai cégek felmondhassák hosszú távú orosz gázszállítási szerződéseiket anélkül, hogy súlyos büntetéseket kelljen fizetniük Moszkvának. Az Európai Bizottság tanulmányozza a megállapodásokat és fontolgatja vis maior deklarálását.

Brüsszel új módszerrel próbál megszabadulni az orosz gáztól / Fotó: AFP

A tervről a brit Financial Times értesült három uniós tisztviselőtől. „Ha az a célunk, hogy ne fizessünk Oroszországnak, akkor a kártérítés aláásná ezt a célt” – fogalmazott egyikük.

Az Európai Unió az ukrajnai háború kirobbanása óta meg akar szabadulni az orosz energiától és megfosztani a Kremlt a bevételektől, és halad ezen az úton.

Az EU-ban felhasznált földgáznak 2022-ben az ötöde, ma már csak 11 százaléka érkezik vezetéken Oroszországból,

emlékeztetett a lap. A tagállamokba exportált orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) mennyisége azonban az elmúlt három évben gyorsan nőtt.

A cél 2027-ig megszabadulni az orosz gáztól és olajtól

A Bizottság jogászai a jogi lehetőségeket vizsgálják annak az ütemtervnek a részeként, hogy a blokk 2027-ig hogyan szabadulhat meg az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól.

A terv az EU számára kritikus időszakban jön, mivel az energia valószínűleg kritikus fontosságú része lesz az Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodásnak is. Donald Trump elnök világosan megmondta, hogy az EU-nak 350 milliárd dollár értékben kell amerikai energiahordozókat vásárolni, hogy mentesüljön a vámok alól, Európa azonban nem akar megint ugyanabba a hibába esni, és egyetlen partnertől túlságosan függővé válni.

Centre for Research on Energy and Clean Air adatai szerint az EU 2024 és 2025 februárja között 21,9 milliárd euró értékben vásárolt orosz olajat és gázt; előbbi 90 százalékát kitiltotta Brüsszel, utóbbira nem vonatkoznak szankciók. A legtöbb földgázt vezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia vásárolja.