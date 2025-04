Szupertitkos mesterséges intelligenciával erősítene a Bundeswehr

Titkos mesterséges intelligencia tendert írt ki a német hadsereg, a Bundeswehr. Az Uranos AI nevet viselő projekt célja, hogy mesterséges intelligencia segítségével figyelje a NATO keleti szárnyát és őrizze az oda telepített német katonák épségét.

A Bundeswehr a mesterséges intelligencia területén sem akar lemaradni / Fotó: Northfoto

A mesterséges intelligencia nagy területet tud figyelni, élő erő nélkül

A Handelsblatt információi szerint a meghívásos közbeszerzésen a német hadiipar legnagyobbjai dolgoznak,

a pályázók között megtalálható a Rheinmetall, az Airbus és a Hensoldt, de nem maradtak ki az olyan hadiipari startupok sem, mint a Quantum Systems vagy a Helsing és a szárazföldi rendszereket fejlesztő Arx Robotics sem, mely a lap információi szerint más pályázókkal együttműködve vett részt a tenderen.

Az Uranos lehet a mesterséges intelligencia első, nagyszabású védelmi alkalmazása. A cél egy olyan digitális parancsnoki állás létrehozása, mely radarok, drónok, kamerák, műholdak, lézerek és más szenorok által összegyűjtött adatokat elemez mesterséges intelligencia segítségével valós időben, lehetővé téve nagy területek ellenőrzését minimális élőerővel.

A közbeszerzésre végül öt vállalat adta be ajánlatát, ám ezek minősége nagyban változó, így már most is lehet sejteni, hogy ki nyerheti el a mintegy 80 millió eurós projektet és kinek nincs esélye a versenyben.