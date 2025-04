Trump keményen megadóztatná a milliomosokat és nagyot kasszálna

Tíz év alatt nagyjából 400 milliárd dollárnyi extra bevételhez juthatna a Trump-kormányzat, amennyiben az egymillió dollár feletti éves keresetek egymillió dolláron felül eső részét 40 százalékos adóteherrel sújtanák - derült ki két amerikai kutatóintézet számításaiból, melyet a Bloomberg szemlézett. A milliomosadó ötlete a történelmi szokásoktól eltérően republikánus politikusok fejéből pattant ki, melynek célja az volna, hogy valamilyen módon fedezetet tudjanak nyújtani Trump egyes kampányígéreteinek, köztük a borravaló vagy a túlórapénzek adómentessé tételének illetve az idősek adóterheinek csökkentésének, melyek együttesen közel 800 milliárd dolláros kiesést jelentenének az államkasszának tízéves időtávon.

A milliomosadó fontos lenne a Trump-kormány számára az adócsökkentések megvalósításához / Fotó: AFP

Milliomosadó: nincs egyetértés a republikánusok között

A Yale kutatóintézete szerint a milliomosadó tíz év alatt 420 milliárd dolláros extra bevételt hozhatna a kofferbe, míg a The Tax Fundation nevű think-tank 358 milliárd dolláros összeggel számol, a két érték közti különbözetet az adja, hogy a két vállalat eltérő gazdasági teljesítményt prognosztizál ezen időtávon, ennek pedig lényegi kihatása lehet a végső értékekre is.

A milliomosok megadóztatása azért került most ismét terítékre, mert az amerikai szenátus jövőhéten ül majd ismét össze, hogy összeállítson és elfogadjon egy olyan javaslatcsomagot, ami meghosszabbítaná Trump még 2017-ben bevezetett adócsökkentéseit, illetve adott esetben akár újabb hasonló lépéseknek is teret adna. Csakhogy ehhez a republikánus többségű testület látni szeretné, hogy a kieső bevételt milyen forrásból tudja majd fedezni az államháztartás - ennek egyik részleges megoldása lenne a gazdagok megadóztatása is.

A csomagról a Bloomberg értesülései szerint ugyanakkor messze nincs összhang a republikánusok között, egyesek egyenesen kimondták már, hogy azt semmilyen formában nem fogják megszavazni, a vannak viszont kompromisszumos elképzelések is, például, hogy az extra adóteher csak az 5 millió dollár feletti keresetrészekre legyen érvényes - csakhogy ez drámaian csökkentené az extra bevétel mértékét,

a Yale számításai szerint 420 milliárd dollár helyett már csak 150 milliárdot hozna a konyhára,

ez pedig egyértelműen kevés lenne a kiadásnövelések finanszírozásához. Érdekesség, hogy az 1 millió dollár feletti adóteher még 650 ezer amerikait érintene, addig az 5 millió feletti már csak 75 ezer embert fedne le.