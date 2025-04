Műszaki vizsga: nagy uniós változás jön – bajban lesznek az idős járművek

Megváltoztatná a járművek műszaki vizsgáztatásáról, nyilvántartásáról és közúti ellenőrzéséről szóló szabályokat az Európai Bizottság, mely a közúti balesetek és a környezetszennyezés ellen lépne fel a változásokkal.

Az öregebb autókat vezetőknek évente kellene műszaki vizsgára járniuk / Fotó: Shutterstock

Ezért szeretne évente műszaki vizsgát Brüsszel

A bizottság javaslata szerint a 10 évesnél idősebb autókat évente kellene műszakiztatni és kötelező lenne a rendszeres műszaki vizsga a 125 köbcentisnél nagyobb motorokra is. Brüsszel szerint ezzel 2026 és 2050 között akár 7 ezer életet lehetne megmenteni és 65 ezer súlyos sérülést megelőzni.

Az uniós testület szerint ugyanis a régi járművek gyakrabban hibásodnak meg, így a baleset esélye is nagyobb, miközben aránytalanul sok káros anyagot bocsátanak ki. Az elektromos autókra külön műszaki vizsgálatot vezetnének be, ami például az autók szoftvereit is vizsgálná. A kibocsátásmérésben kötelezővé válna az ultrafinom részecskék (PN) és a nitrogén-oxidok (NOx) szintjének mérése, különösen a dízelmotoros járművek esetén.

A kilométerórák tekergetése ellen Brüsszel azzal lépne fel, hogy minden szervizelés és javítás alkalmával rögzíteni kellene az óraállásokat, majd azt egy nemzeti adatbázisba gyűjteni.

Ha az autót másik tagállamban újra forgalomba helyezik, a tagállamok megosztanák a korábban összegyűlt adatokat.

Mindemellett digitálissá válhat a műszaki vizsga és a forgalmi engedély is és összekapcsolnák a tagállami nyilvántartásokat. A rendszer képes lenne arra is, hogy a más tagállamban ideiglenesen tartózkodók elvégezhessék a műszaki vizsgát anélkül, hogy hazatérnének, az eredményt pedig ideiglenes érvényű tanúsítvány formájában fogadnák el.

A bizottság javaslatát most az Európai Parlament és a Tanács is megvizsgálja, és ha sikerül azt elfogadni, az Európai Bizottság a részletszabályokat is kidolgozza.