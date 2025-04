Megtörtént Donald Trump NASA-vezetőjelöltjének, Jared Isaacmannak a szenátusi meghallgatása, az elhangzottakon pedig valószínűleg Elon Musk is kissé meglepődött. Isaacman milliárdos technológiai vállalkozó és tapasztalt civil űrhajós, viszont szilárd elképzelése van a NASA jövőjéről: elmondta, hogy legfőbb célja eljutni a Marsra, de esze ágában sincs kihagyni a Holdat, mivel azt ugródeszkának akarja használni. Isaacman szoros kapcsolatban áll Elon Musk-kal, aki idén már többször utalt arra, hogy a NASA Hold-missziója felesleges és egyenesen a Marsot kellene megcélozniuk.

A NASA vezetőjelöltje megnyugtatta a Szenátust: nem törli a Hold-programot, de a Mars a cél / Fotó: AFP

Isaacman az amerikai Szenátus kereskedelmi, tudományos és technológiai bizottsága előtt tartandó meghallgatásán úgy fogalmazott: „Újra küldetésközpontú kultúrát teremtünk a NASA-nál”, melynek elsődleges célja az emberes Mars-misszió. A Marsra jutás gondolata természetesen nem új a NASA berkein belül, de eddig többnyire távoli, hosszú távú vízióként kezelték – Isaacman ezt hozná előre a napirendben. Ugyanakkor nem szándékozik hátat fordítani a Holdnak sem.

Utunk során elkerülhetetlenül képesek leszünk visszatérni a Holdra, és felmérni, milyen tudományos, gazdasági és nemzetbiztonsági előnyökkel járhat az ottani jelenlét fenntartása

– mondta nyilatkozatában. A Hold tehát nem riválisa, hanem ugródeszkája lenne a Marsnak. Ez különösen fontos megnyugtatás lehet a Kongresszus számára, ahol mindkét párt képviselői elkötelezettek az Artemis-program folytatása mellett.

Isaacman kinevezése szakít a NASA-nál megszokott hagyományokkal. Nem dolgozott korábban az ügynökségnél, és nem rendelkezik klasszikus űripari vagy tudományos háttérrel. Ehelyett üzleti és magánűrrepülési tapasztalattal érkezik: ő finanszírozta és vezette a 2021-es Inspiration4 küldetést, az első Föld körüli pályás repülést, ahol egyetlen hivatásos űrhajós sem volt a fedélzeten. Emellett tavaly újabb repülést szervezett Polaris Dawn néven, mely során új űrruhát is teszteltek, és az első magánűrsétára is sor került. A Polaris-program további két küldetését egyelőre felfüggesztik, ha Isaacmant kinevezik a NASA élére. A jelölt maga is reflektált rendhagyó hátterére a meghallgatáson:

Nem vagyok politikus, nem vagyok tudós, és nem dolgoztam a NASA-nál. De nem gondolom, hogy ezek gyengeségek lennének.

Isaacman és Elon Musk közötti szoros kapcsolat sem maradt figyelem nélkül. Musk többször kritizálta a NASA hagyományos programjait – szerinte például a Nemzetközi Űrállomás elavult és a Holdra irányuló missziók csak elterelésnek számítanak a Mars felé vezető útról. Ezek az álláspontok azonban szembemennek a Kongresszus kétpárti támogatásával, különösen az Artemis-program iránti elkötelezettséggel – számolt be róla a The New York Times.