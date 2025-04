​A Netflix új mesterségesintelligencia-alapú keresőfunkciót tesztel, mely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hangulatuk vagy konkrét preferenciáik alapján találjanak filmeket és sorozatokat. Ez az újítás túlmutat a hagyományos műfaj- vagy színészneveken alapuló kereséseken, és személyre szabottabb találatokat ígér.​

Keresés hangulat alapján: a Netflix nem mindennapi újításon dolgozik / Fotó: Sitthiphong

Az OpenAI technológiájára épülő kereső lehetővé teszi, hogy a felhasználók természetes nyelven, például „egy könnyed, romantikus filmre vágyom” vagy „egy izgalmas, de nem túl hosszú thriller érdekelne” típusú kifejezésekkel keressenek. A rendszer ezután a Netflix katalógusából ajánl olyan tartalmakat, melyek megfelelnek ezeknek a specifikus igényeknek.​ Az új keresőfunkció tesztelése Ausztráliában és Új-Zélandon zajlik, kizárólag iOS-eszközökön, és csak azok számára elérhető, akik önkéntesen csatlakoznak a tesztprogramhoz. A Netflix szóvivője, MoMo Zhou megerősítette, hogy

a tesztelés az elkövetkező hetekben és hónapokban az Egyesült Államokban is elindul, de egyelőre nincs hivatalos terv a funkció más platformokon való bevezetésére.​

A Netflix régóta alkalmaz mesterséges intelligenciát az ajánlórendszereiben, de ez az új keresőfunkció még személyre szabottabb élményt kínál. A felhasználók így gyorsabban és egyszerűbben találhatnak olyan tartalmakat, amelyek valóban érdeklik őket, csökkentve az időt, amit a megfelelő film vagy sorozat keresésével töltenek – írja a The Sun.​

Bár jelenleg csak korlátozott körben érhető el, az új MI-alapú keresőfunkció jelentős lépés a streamingszolgáltatások személyre szabása felé. Ha a tesztelés sikeresnek bizonyul, várhatóan más országokban és platformokon is bevezetik a közeljövőben.​

Tovább drágul a Netflix

A Netflix még mindig nem fejezte be a folyamatos drágítást: az Egyesült Királyságban a rekordnézőszám ellenére is megemelte az előfizetési díjakat. A szolgáltató a legnépszerűbb, reklámmentes standard előfizetés árát 2 fonttal, azaz 18 százalékkal emelte, így az most havi 12,99 fontba kerül. A Netflix legutóbb 2023 októberében hajtott végre áremelést az Egyesült Királyságban, más országokban viszont tavaly is többször megemelte a díjakat.