Kiderült, miért annyira sikeres az önkéntes katonák toborzásában Oroszország

Miközben Oroszország igyekszik elkerülni egy újabb általános mozgósítást, a Kreml egyre intenzívebben használ pénzügyi ösztönzőket, hogy fenntartsa háborús katonai erejét Ukrajnában. A legújabb módszer: a fokozott ösztönzőrendszer elvén alapuló toborzási bónuszrendszer, amelynek célja az önkéntesek számának gyors növelése.

Milliós bónuszokkal toboroz új katonákat Oroszország / Fotó: Andrej Degtjarjov

2024 végén és 2025 elején több orosz régió, köztük Szamara, Omszk és Novoszibirszk is jelentősen megnövelte az egyszeri szerződéskötési bónuszokat. A helyi hatóságok gyakran időszakos, extra juttatásokat is kínálnak – általában 3–8 hetes időintervallumban –, hogy rövid távon is felpörgessék a jelentkezést.

A legszembetűnőbb példát Primorszkij határterület szolgáltatja, ahol 2025-ben három alkalommal is megemelték a toborzási díjat:

Január előtt: 800 ezer rubel (3,4 millió forint),

Január–február: 1 millió rubel (4,3 millió forint),

Február–április: 1,6 millió rubel (6,9 millió forint),

Április 1-jétől: már 2,5 millió rubel (10,8 millió forint).

Hasonló emelést hajtott végre Irkutszk megye is, ahol a bónusz 600 ezerről 1,4 millió rubelre (6 millió forint) nőtt március 19-én. Az átlagos országos toborzási bónusz 2025 áprilisában már 1,51 millió rubel (6,5 millió forint) – számolt be róla elemzésében a Háborús Tanulmányok Intézete (ISW).

A pénzügyi ösztönzők működnek: 2025 elején meredeken nőtt az érdeklődés a katonai szolgálat iránt. Moszkvában például a havi szerződéskötések száma március–áprilisban majdnem megduplázódott a januári adatokhoz képest. Idén eddig 6300 önkéntes csatlakozott a fővárosi hadkiegészítő központokon keresztül. Egy szibériai toborzótiszt szerint a legtöbben tudatosan kivártak a bónuszemelésekig, és abban reménykednek, hogy a zajló béketárgyalások végül tűzszünethez vezetnek – így harc nélkül is jogosultak lehetnek a bónuszokra.

Egy német biztonságpolitikai kutatóintézet elemzője szerint

Oroszország jelenleg naponta nagyjából 1300 új önkéntest toboroz,

ami havonta mintegy 39 ezer főt jelent. Ez a tempó valószínűleg nem tartható fenn tartósan, tekintettel az orosz gazdaság és demográfia korlátaira. A bónuszok mellett az orosz régiók intenzív reklámkampányokat is indítottak. Moszkva megye például 78 millió rubel (mintegy 944 ezer amerikai dollár) értékben hirdetett meg online toborzási kampányt, amely legalább 2025 végéig tart.