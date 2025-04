Az amerikai gazdaság recessziójától tart a Wall Street

Továbbra is az amerikai gazdasági növekedés erőteljes lassulására számítanak a Wall Street-i közgazdászok, sőt, arra is figyelmeztettek, hogy fennáll a recesszió kockázata is.

Hiába a vámok felfüggesztése, továbbra is Amerika felett lebeg a recesszió kockázata /Fotó: Shutterstock

A Morgan Stanley, a BNP Paribas és az RBC Capital Markets csütörtökön a bruttó hazai termék 2025-re 0,1-0,6 százalékos, 2026-ra pedig 0,5-1,5 százalékos növekedésre vonatkozó előrejelzéseket adott ki.

Számításuk szerint a munkanélküliségi ráta jövőre közel 5 százalékra emelkedik és az infláció is gyorsul.

A közgazdászok tartós pesszimizmusa némileg ellentétben áll a tőzsde jelzéseivel, amely emelkedett, mióta Donald Trump elnök szerdán bejelentette, hogy 90 napos szünetet rendel el a korábban bejelentett „kölcsönös” vámok bevezetésére a Kínán kívüli országok esetében, valamint, hogy a kínai importra kivetett vámot 145 százalékra emeli.

Az elemzők úgy látják, hogy a kínai árukra kivetett magasabb vámok nagyjából ellensúlyozzák a más országokra tervezett vámok felfüggesztését az összes amerikai importra kivetett súlyozott átlagos vámok hatását tekintve. A Bloomberg becslése szerint az amerikai importra kivetett tényleges átlagos vám a szerdai bejelentés eredményeként kis mértékben, 26,85 százalékról 26,25 százalékra csökkent.

A Goldman Sachs közgazdászai 45 százalékra teszik az idei recesszió kockázatát, szemben a vámok szerdai felfüggesztése előtti 65 százalékkal.

A bejelentést követő szerdai jegyzetben a JPMorgan Chase & Co. elemzője, Michael Feroli, arról írt, hogy a bank felülvizsgálja az előrejelzéseit, ugyanakkor jelezte, hogy „a recesszió kilátása közelebb áll”, igaz „a reáltevékenység zsugorodása az év későbbi szakaszában valószínűbb, mint nem”.

Pénteken a Federal Reserve Bank of New York elnöke, John Williams arra számított, hogy „a reál-GDP növekedése jelentősen lelassul a tavalyi ütemhez képest, valószínűleg valamivel 1 százalék alatt lesz”. A munkanélküliségi rátát a következő egy évben 4,5-5 százalék, az infláció pedig 3,5- 4 százalék közé való emelkedését várja.

Ezek a számok arra utalnak, hogy előrejelzései összhangban vannak a Wall Street-i előrejelzők legutóbbi konszenzusos becsléseivel – összegzett a Bloomberg.