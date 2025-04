Váratlant húznak a légitársaságok: lemondanak az új repülőgépekről – a régieket újítják fel és ez aggasztó

Bár a világjárvány okozta fennakadások sokunk számára már a múlt homályába vesznek, a légiközlekedés ágazata még mindig nem heverte ki teljesen a hatásait. Az ellátási láncok nem működnek megfelelően, és az új repülőgépek szállítása jelentős késéseket szenved, pedig a növekvő utasforgalom miatt szükség lenne a flotta bővítésére. Mivel a légitársaságok kénytelenek hosszabb ideig üzemeltetni a repülőgépeket, egyre többen döntenek a régi repülőgépek felújítása, belső terének, kabinjának korszerűsítése mellett – számolt be a Euronews.

A növekvő utasszám miatt egyre több légitársaság a régi repülőgépek felújítása mellett dönt / Fotó: Lang Péter / Wizz Air

A nagy társaságoknak milliárdokba kerül a régi repülőgépek felújítása

Az utóbbi hónapokban egyre több nagy légitársaság is bejelentette, hogy jelentős összegeket fektet régi gépeinek belső átalakításába. Az Air France például 2025 végéig teljesen átalakítja Airbus A330-asainak kabinjait, új business class ülésekkel, prémium economy szekcióval és megújult dizájnnal. Hasonló lépéseket tett a Lufthansa, a British Airways és több ázsiai légitársaság is.

A Euronews azt írja, az Egyesült Arab Emírségek egyik nemzeti légitársasága, az Etihad Airways nemrégiben arról számolt be:

körülbelül 1 milliárd dollárt, azaz mintegy 373 milliárd forintnak megfelelő fordít Boeing 777-es és 787-es repülőgépeinek felújítására, mivel az új gépek érkezése túl sokáig tart. Az Emirates még ennél is tovább megy, és 5 milliárd dollárt azaz 1865 milliárd forintnyi összeget költ gépei új belső kialakítására.

Igaz az Emirates és az Etihad milliárdokat költ az új belső terekre, de nem valószínű, hogy ezeket kipróbálhatjuk, hacsak nem repülünk távolabbra.

Jó hír azonban, hogy a légitársaságok nem csak a nagyobb távolságokra utazókra gondolnak: többen is jelentős felújításokat végeznek kisebb gépeiken is. Jelenleg például a Finnair 12 darab Embraer E190-es repülőgépből álló flottáját újítják fel, melyek átlagéletkora 16,8 év. Ezeket a gépeket regionális partnerük a Norra üzemelteti, és némelyikük már a 19 éves kort is elérte, ám a korszerűsítésnek köszönhetően ezt alig lehet észrevenni.