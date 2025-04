A Samsung Electronics várakozáson felül teljesített 2025 első negyedévében, annak köszönhetően, hogy vásárlók világszerte előrehozták csip- és okostelefon-beszerzéseiket az Egyesült Államok által kilátásba helyezett vámok és exportkorlátozások miatt. A világ legnagyobb memóriagyártójának részvényei 2,1 százalékot emelkedtek kedd reggel, miután a dél-koreai vállalat 6,6 ezermilliárd wonos (1670 milliárd forint) működési nyereséget prognosztizált a január–márciusi időszakra – jóval meghaladva a várt 5,2 ezermilliárd wont. Az árbevétel várhatóan 10 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Vámok előtti vásárlási láz dobta meg a Samsung első negyedévét / Fotó: umitc

Bár az Egyesült Államok által múlt héten bejelentett új vámok nem terjedtek ki minden típusú félvezetőre, Donald Trump azt közölte, hogy a csipimportokat érintő tarifák nagyon hamar életbe lépnek. A bejelentés hatására világszerte megugrott a kereslet az olyan technológiai eszközök iránt, amelyekhez fejlett és egyszerűbb – úgynevezett „legacy” – csipek is szükségesek. A kínai technológiai cégek különösen intenzíven kezdték el felhalmozni a memóriákat és a mesterségesintelligencia- (MI) csipeket, köztük a Samsung nagy sávszélességű memóriamoduljait (HBM), amelyeket az Nvidia H20 MI-csipjeihez is használnak – írja a Financial Times.

Az első negyedév erős számai ellenére elemzők szerint a Samsung félvezetőüzletága továbbra is nehézségekkel küzd.

Az MI-csipek szállításának késései, az árak csökkenése és a szerződéses gyártásban keletkező veszteségek egyaránt nyomást gyakorolnak a vállalatra. A Samsung jelenleg a legfejlettebb HBM-termékeit próbálja áttervezni, hogy megfeleljenek az Nvidia minősítési követelményeinek, miközben a gyártási hatékonyság és a vevői kör bővítésének hiánya tovább rontja a megtérülést. Jeff Kim, a KB Securities kutatási vezetője szerint ugyanakkor a csipipar ciklikus fellendülése a következő negyedévekben kedvező fordulatot hozhat. „A kereslet túllépi majd a kínálatot, így a nyereség az év során várhatóan fokozatosan javul” – mondta. A Goldman Sachs elemzői szerint a hagyományos csipek ára a harmadik negyedévben fordulhat pozitív irányba, miután a második negyedévben is csak mérsékelten esett vissza.