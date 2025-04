A Starbucks új öltözködési szabályzatot vezet be május 12-től, melynek célja az egységes megjelenés erősítése és a kávézólánc ikonikus zöld kötényének hangsúlyozása. Az alkalmazottaknak ettől kezdve egyszerű, egyszínű fekete, galléros vagy kerek nyakú pólókat vagy ingeket kell viselniük, khaki, fekete vagy sötétkék farmernadrággal kombinálva – áll a cég hivatalos közleményében.

Zöld kötény, fekete felső: így változik májustól a Starbucks dolgozóinak öltözete – a szakszervezet nincs elragadtatva / Fotó: photosounds

A döntés része a Starbucks új, Back to Starbucks nevű vállalati stratégiájának, melyet Brian Niccol vezérigazgató vezet be. A stratégia célja az üzletek működésének egyszerűsítése és a vendégélmény javítása – ennek része volt például a menü egyszerűsítése vagy a növényi tej felárának eltörlése is.

Az új szabályzat bevezetése ugyanakkor nem aratott osztatlan sikert. A Starbucks Workers United, mely több mint 525 üzlet dolgozóit képviseli az Egyesült Államokban, bírálta a lépést, és felszólította a vállalatot, hogy ne alkalmazza az új dresszkódot a szakszervezeti egyeztetés alatt álló üzletekben.

Ahelyett, hogy a baristák által régóta jelzett problémákat kezelnék – mint a bérek, munkaórák vagy a munkaterhek – most arra köteleznek bennünket, hogy új ruhákat vegyünk a saját pénzünkből, miközben épphogy kijövünk a fizetésünkből

– fogalmazott Jasmine Leli, három éve a cégnél dolgozó barista és szakszervezeti küldött. A vállalat szerint több mint 30 érdemi kérdésben született már megállapodás a szakszervezettel, kilenc tárgyalási és három közvetítési forduló után. Emellett azt is közölték, hogy minden dolgozó kap két darab hivatalos Starbucks pólót ingyenesen.

A cég hangsúlyozza, hogy a módosítással átláthatóbb útmutatást szeretnének adni a dolgozóknak, és olyan egységes megjelenést kialakítani, mely segíti a vendégek számára az ismerősség és az otthonosság érzését – bármelyik üzletbe is térnek be. A Starbucks komoly átalakuláson megy keresztül, de az eddigi jelek szerint ez a folyamat nemcsak költséges, hanem lassú és kockázatokkal teli is. A Jefferies nevű amerikai pénzügyi elemzőcég friss értékelése szerint a vállalat új stratégiája egyelőre nem hozza a várt eredményeket – sőt, egyes mutatók alapján még tovább is ronthatja a kilátásokat.