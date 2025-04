Elektromos láncfűrészre áll át a Stihl, de azokat már nem Németországban gyártják

A láncfűrész olyan mint egy sportkocsi, legalábbis ez az érzése az embernek, ha Nikolas Stihllel, a Stihl láncfűrészgyártó igazgtatóságának elnökével beszél az elektromos és a belső égésű motorral működő hajtásláncok különbségéről.

A Stihl is az elektromos szerszámok irányába mozdult el/Fotó: Northfoto

A Frankfurter Allgemeine Zeitungnak nyilatkozó cégvezető szerint az elektromos hajtás nem tud versenyezni azzal, amikor felbőg a motor és érezni a gyorsulást. Ennek ellenére a sváb családi vállalkozás is egyre inkább elektromos termékeket kínál. Már ma is a cég által eladott láncfűrészek, sövénynyírók és lombfúvók negyede elektromos. Ugyanis Stihl szerint a lánc sebessége is könnyebben állítható így, ezért tapasztalatlan felhasználók számára az elektromos jobb választás.

Nyugat-Európában már az elektromos Stihl a nyerő

Nyugat-Európában az elektromos szerszámok már átvették az uralmat, így a Stihl németországi és svájci eladásainak már a 60 százaléka elektromos modell. Michael Traub, a cég vezérigazgatója pedig az eredmények ismertetésekkor arról beszélt kedden, hogy 2027-re a globális eladások terén is 35 százalékra nőhet az elektromos szerszámok aránya a jelenlegi 25 százalékról.

Az akkus fűrészek azonban már nem feltétlenül Németországban készülnek, hiszen

a Stihl tavaly az Egyesült Államokban, Virginia Beachen bővítette akkumulátorgyártását egy 53 millió eurós beruházással és Nagyváradon épít gyárat 100 millió euróért. Ugyanakkor a cég a központjában is újabb beruházásokra készül 133 millió euróért, mely elektromos motorok gyártását teszi lehetővé.

A vállalat tavaly mindössze 1,1 százalékkal növelte eladásait, de az így is tekintélyes, 5,33 milliárd euró. Azt azonban nem árulták el, hogy a profit mekkora volt, de Ingrid Jägering pénzügyi vezető szerint kielégítő eredményt értek el és önfinanszírozók, ami a nyereségesség bizonyítéka.

A Stihl németországi telephelyei 6064 főt alkalmaznak, míg globálisan 19700-an dolgoznak a cégnek. A németországi részleg 1,63 milliárd eurós bevételt ért el, ami a teljes forgalom több mint 30 százaléka, mivel

egyes termékeket a Stihl továbbra is kizárólag Németországban gyárt, miközben alkatrészek is készülnek az országban külföldi gyárak számára.

A cégvezető nem kívánta megtippelni a Donald Trump által bevezetett vámok hatását, de azt elmonda, hogy szerinte azok csak rejtett adók, amiket ugyan igyekeznek ellensúlyozni a hatékonyság növelésével, de amit végül mégiscsak érezni fognak a fogyasztók az árak emelkedésén keresztül.