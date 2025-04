Switch 2 a vámháború árnyékában: a Nintendo nagy tűzoltásba kezd

A Nintendo június 5-én dobja piacra a régóta várt Switch 2-t, most azonban egészen más típusú kihívással nehézséggel kell szembenézniük, mint a nagy előd kiadásakor: az Egyesült Államok és Kína között kibontakozó kereskedelmi háború súlyosan veszélyezteti a Nintendo Switch 2 sikerét – különösen az amerikai piacon. Miközben a világ figyelme főként az autóipart és a félvezetőgyártást sújtó vámokra irányul, a Nintendo is megérzi a következményeket.

A Nintendo számára a Switch 2 nem csupán egy új konzol, hanem a jövőbeli nyereségesség kulcsa. Az eszköz ára 449,99 dollár lesz, amit a cég szeretne stabilan tartani – ez azonban egyre nehezebbé válik a növekvő vámok és az akadozó ellátási lánc miatt. Az Egyesült Államok, amely 2024-ben az eladások 44 százalékát adta, kritikus piac a cég számára. Az új amerikai vámintézkedések, melyeket Donald Trump elnök április 2-án jelentett be, akár 145 százalékos terheket is róhatnak a kínai gyártásból származó árukra – beleértve az elektronikai termékeket is.

A Nintendo a gyártás egy részét már áthelyezte Vietnámba és Kambodzsába, hogy csökkentse a kínai kitettséget.

Ez azonban nem bizonyult tökéletes megoldásnak: bár a magasabb vámokat e két országra egyelőre 90 napra felfüggesztették, a jövő továbbra is bizonytalan. Robin Zhu, a Bernstein elemzője szerint a vállalat „normál keresleti szintre” alapozva tervezi az amerikai ellátást ezekből az országokból. Ugyanakkor Jay Defibaugh (CLSA) úgy véli: „Ha a vietnámi 46 százalékos és a kambodzsai 49 százalékos vám életbe lép, a Nintendo kénytelen lesz lenyelni ezeket a költségeket” – írja a Reuters.

A Switch 2 egy teszt is: áremelés helyett finomhangolás

A konzol árát ugyan nem emelték meg, de a Nintendo drágította a Switch 2 kiegészítőit, és a jövőben további piaci „korrekciókat” is kilátásba helyezett. Serkan Toto, a Kantan Games tanácsadója szerint ezek az áremelések „csak enyhíteni tudják a vámok hatását”, de nem oldják meg a problémát.

A cég egyébként szüneteltette az amerikai előrendeléseket is, miután a vámintézkedések nyilvánosságra kerültek – ez csak április 24-én indul újra.

A Switch 2 iránti várakozás hatalmas: az Ampere Analysis szerint 2025-ben 13,2 millió darabot adhatnak el világszerte, ebből 4,6 milliót az Egyesült Államokban. Az elemzők úgy látják, hogy a hardcore rajongók a vámok ellenére is meg fogják vásárolni a konzolt – ugyanakkor egy esetleges áremelés elriaszthatja azokat a játékosokat, akik anno a Switch sikerének gerincét adták az elérhető ár miatt.