Szalmonellagyanús termékek sorát hívták vissza Ausztriában, Magyarországra is kerülhetett

Az osztrák Wojnar's cég – mely felvágottakat, krémeket és delikát ételeket gyárt – hétfőn bejelentette: szalmonellaveszély miatt több hummuszfajtát és gyártási tételt, valamint termékeinek jelentős részét is visszahívja. A vállalat belső minőségellenőrzése során a hummusz készítéséhez használt tahini (szezámkrém) alapanyagban mutatták ki a baktériumot. A cég hangsúlyozta, hogy nem zárható ki a szalmonella jelenléte egyes termékekben, ezért elővigyázatosságból kiterjesztették a visszahívást. A fertőzött élelmiszerek fogyasztása hasmenést, hasi fájdalmat, hányást és enyhébb lázat okozhat.

Szalmonellabotrány Ausztriában – tömegesen hívta vissza termékeit a neves osztrák gyártó / Fotó: HelgaQ

A visszahívás kedden újabb 19 termékre is kiterjedt, melyek többek között a Billa, valamint a Habibi & Hawara szupermarketekben, illetve közvetlenül a gyártótól is kaphatók voltak. A vásárlók ezeket a termékeket nyugtával vagy anélkül is visszavihetik, és a vételárat teljes mértékben visszatérítik. Az érintett termékek korábban ideiglenesen elérhetők voltak a következő láncoknál is:

Kröswang,

Wedl,

Kastner,

Transgourmet,

Eurogast,

Nöm Gast,

és Julius Kiennast.

A Der Standard arról számolt be, hogy visszahívási hullámhoz csatlakozott az osztrák Spar is, mely közleményben tudatta, hogy egy beszállítói rutinellenőrzés során (a beszállító szintén a Wojnar's volt) szintén szalmonella-fertőzés gyanúja merült fel. Ezért a Spar saját márkás termékei közül több Enjoy hummuszt, wrapet és veggie bowl-t is visszahívnak. A vásárlókat arra kérik, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el. Csak a pontosan felsorolt termékek és az adott minőségmegőrzési idővel érintettek. A gyártó elnézést kért a kellemetlenségért, és azt ígéri, hogy a jövőben még szigorúbb minőségellenőrzést alkalmaz.

Az élelmiszerbiztonsági hatóság, az AGES listát tett közzé az érintett termékekről. Van köztük magyar terméknevű is.

A Müllerben is fennállt a szalmonella-veszély

A Müller Drogéria Magyarország április elején a 250 grammú kiszerelésű SilaVit Indiai útifűmaghéj termékét visszahívta, mert mikrobiológiailag nem megfelelőnek találta. A bejelentés szerint egy gyártói önellenőrzés keretében történt vizsgálat alapján mutatták ki a tételben a szennyezettséget. A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomon követi.