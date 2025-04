Tajvan és Amerika tárgyalásokat kezdett a vámokról – ez lehet a megegyezés kulcsa

Zökkenőmentesen zajlott Tajvan és az Amerikai Egyesült Államok közötti vámtarifa-tárgyalások első fordulója – közölte hétfőn Tajpejben Laj Csing-tö tajvani elnök, hozzátéve, hogy a sziget a jelenlegi kihívást lehetőségként kívánja felhasználni egy új kereskedelmi együttműködési modell kialakítására.

A tajvani elnök optimista az EGyesült Államokkal való tárgyalásokkal kapcsolatban / Fotó: AFP

Laj úgy fogalmazott, hogy reméli, hogy ezt a kihívást lehetőségként használhatja fel Tajvan. Az államfő hangsúlyozta, hogy Tajvan korábban is képes volt sikerrel kezelni a válságokat, és most is arra törekszik, hogy a nehézségeket gazdasági átalakulássá formálja. Laj arra is kitért, hogy a tajvani kormány a jövőben vámmentes kereskedelmi rendszer kialakítására törekszik az Egyesült Államokkal, és emellett szorosabb befektetési és importkapcsolatokra is nyitott.

Tajvan alkupozíciója a csipgyártása miatt kedvező

A világ egyik legnagyobb chipgyártója, a félvezetőipar meghatározó szereplője, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) a múlt hónapban 100 milliárd dolláros új beruházást jelentett be az Egyesült Államokban, ami Laj szerint megerősíti a két ország gazdasági kapcsolatainak jövőjét.

A sziget nemrégiben Nagy-Britanniával és Kanadával is kereskedelmi és beruházásvédelmi megállapodásokat írt alá, valamint jelezte csatlakozási szándékát az Átfogó és Előremutató Csendes-óceáni Partnerség (CPTPP) nevű szabadkereskedelmi szerveződéshez.

„A kereskedelmi akadályok többoldalú felszámolásával lehetővé válik, hogy a tajvani termékeket világszerte értékesíthessék” – mondta az elnök.

Donald Trump amerikai elnök korábban viszonossági vámokat vetett ki Tajvanra is, 32 százalékos általános vámtarifát rendelve el a legtöbb tajvani termékre. Az intézkedés április 9-én lépett volna életbe, de az amerikai elnök szerdán 90 napos felfüggesztést jelentett be. Ennek értelmében ideiglenesen 10 százalékos vámtételek lépnek életbe – Kína kivételével – minden országra.