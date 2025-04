Trump első száz napja: globális átalakulás kezdődött meg

Rugalmas stratégia, avagy a „tárgyalás művészete”

A MAGA (Make America Great Again – Tegyük újra naggyá Amerikát) támogató táborának sok tagja ezeket az intézkedéseket annak bizonyítékaként látja, hogy az elnök végre valóban cselekszik. Trump képes megfogalmazni azokat az aggodalmakat, amelyek sok amerikai számára fontosak:

a közösségek leépülésének visszafordítását,

a bürokrácia csökkentését és

a woke ideológia túlzásainak visszaszorítását.

Ebbe a körbe tartozik Trump egyik régi célja, a NATO struktúrájának átalakítása is; az Egyesült Államok túl régóta fizeti Európa védelmét.

Az elnök tárgyalási taktikáját jól jellemzi rugalmassága.

Amikor a részvények és – szokatlan módon – az amerikai államkötvények is egyszerre estek, Trump 90 napra felfüggesztette a Kínán kívüli országokra kivetett „viszonossági” vámokat. A múlt heti további piaci megrázkódtatások hatására visszafogta a jegybankelnök, Jay Powell elleni támadásait, és enyhülést jelzett Kína-ügyben is. Ebbe a körbe tartozik az a bejelentés is, hogy enyhíti az autóimportra kivetett vámot.

Az Egyesült Államokban 2026-ban félidős választásokat tartanak. Trump nagyon nehéz feladat előtt áll, hiszen nemcsak belpolitikai, de gazdasági fronton is eredményeket kell felmutatnia ahhoz, hogy a republikánusok megőrizzék pozícióikat az amerikai törvényhozásban.