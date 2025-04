Jelentős emelkedést produkált csütörtök reggel a dán Maersk részvényeinek árfolyama, miután Donald Trump amerikai elnök 90 napos haladékot adott több ország számára a megemelt vámok bevezetése alól. A világkereskedelem egyik fő barométerének tartott szállítmányozási óriás papírjai 7,6 százalékkal álltak magasabban londoni idő szerint reggel 9 óra 20 perckor, miután korábban akár 11 százalékos pluszban is jártak.

Trump meglepetés bejelentése lendületet adott a szállítmányozásnak – kúszik felfelé a Maersk / Fotó: AFP

A pozitív piaci hangulat más szállítmányozási cégekre is átragadt: a német Hapag-Lloyd, a konténeres tengeri szállítás másik globális szereplője 7,5 százalékos árfolyam-emelkedést könyvelhetett el. Az amerikai elnök enyhítése azonban nem vonatkozik Kínára. Trump szerdán 125 százalékra emelte a kínai árukra kivetett vámokat, tiszteletlenséggel vádolva Pekinget, miután Kína megtorló intézkedéseket jelentett be. Az Egyesült Államok és Kína között kiéleződő kereskedelmi háború továbbra is komoly aggodalomra ad okot a tengeri szállításban érintett cégek körében.

A Maersk már korábban is figyelmeztetett arra, hogy az Egyesült Államok vámemelési tervei jelentősek, és jelenlegi formájukban kedvezőtlen hatással lehetnek a világgazdaságra, a kereskedelmi stabilitásra és az áruforgalomra. Az április 3-án kiadott közleményükben úgy fogalmaztak: „Túl korai még biztosan látni, hogyan fog ez végül alakulni. Meg kell várnunk, miként reagálnak az országok ezekre a tervekre – hogy tárgyalnak, ellenintézkedéseket hoznak, módosítják a vámokat, vagy ezek valamilyen kombinációját alkalmazzák” – írja a CNBC.

A Maersk már korábban is jelezte: az Egyesült Államok Mexikóval, Kanadával és Kínával szembeni vámintézkedései rövid távon inflációs nyomást fognak gyakorolni.

A Morningstar vezető részvénypiaci stratégája, Michael Field szerint a vámok visszavonása kedvező piaci fejlemény. „Sokan úgy látják, hogy ezzel lekerült a napirendről a legrosszabb forgatókönyv” – írta csütörtöki elemzésében. Ugyanakkor figyelmeztetett: a globális kereskedelmi háború fenyegetése „még hosszú ideig velünk maradhat”, különösen, mivel Kínára továbbra is súlyos vámok vonatkoznak, ami óvatosságra inti a befektetőket.