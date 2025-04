Ismét nekiment a Fed elnökének Trump: Powell gúnynevet is kapott

Donald Trump amerikai elnök szerint nem jöhet elég gyorsan Jerome Powell Fed-elnök megbízásának a vége, mondván az amerikai jegybank szerepét beöltő intézménynek már el kellett volna kezdenie csökkenteni a kamatokat, és mindent egybe vetve legalább most kamatot kellene vágnia.

Donald Trump szerint a Fed hibát követ el / Fotó: Win McNamee

Az elnök saját, Truth Social közösségi oldalán szereplő bejegyzésében a Túl Késő gúnynevet is Powellre ruházta, miközben felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Központi Bank csütörtökön várhatóan már a 7. kamatvágására készül zsinórban. Ez a várakozás be is igazolódott. A bejegyzésből az nem derül ki, hogy Trump a Fed-elnök megbízásának lejártára utal, vagy szeretné már korábban távozásra bírni Powellt, akinek 2026 májusában jár le a megbízása elnökként, és 2028-ban kormányzóként – idézi fel a Bloomberg.

Trump szerint Powell túl régóta vár

Trump szerint ennek ellenére Powell aki mindig elkésik és mindig hibázik egy jelentést is közzétett, ami egy rakás hülyeség. Ezzel az elnök Powell szerdai beszédére utalt, amely szerint a Fed dolgát megnehezíti az elnök gazdaságpolitikája.

Trump szerint ugyanakkor az olaj és a bevásárlás ára is esett, miközben a vámokból befolyó bevételek gazdaggá teszi az Egyesült Államokat.

Powellt egyébként még Trump jelölte a Fed elnökének, ám már első ciklusában is gyakran kritizálta a jegybankvezért, és most ismét feléledhet a vita a Fed függetlenségéről. Az elnök vámintézkedései a gazdasági növekedésével és az árak emelkedésével kapcsolatos aggodalmakat tüzelték fel, ami a Fed döntéshozóit még nagyobb kihívás elé állítja. A jegybankár szerdai beszédében világossá tette, hogy a Fed lépni fog, hogy a vámok ne indítsanak be újabb inflációs spirált, amire a tőzsdék szerdán esésnek indultak.