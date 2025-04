Egyre durvul a helyzet: éjféltől már 104 százalékos vámok sújtják a kínai importot

A kínai importra vonatkozó vám helyi idő szerint éjféltől már 104 százalék lesz – erősítette meg a CNBC számára a Fehér Ház egy tisztviselője. Donald Trump beiktatása után lassan kezdte el a kínai import megvámolását, és az első bejelentés mindössze 10 százalék volt.

Sem Donald Trump, sem Hszi Csin-ping nem akar hátrálni/Fotó: AFP

Folyamatosan nőnek a Kína elleni vámok

Azonban ezt később megfejelte további 10 százalékkal Peking fentanil-kereskedelemben játszott szerepe miatt, amire már Kína is meglehetősen harcias hangenmben reagált. A feszültségek későb sem csillapodtak, így Trump a múlt héten a viszontvámok bevezetésekor újabb 34 százalékos vámmal sújtotta Kínát, amire válaszul már Peking is kivetett 34 százalékos vámot.

Ez meglehetősen felbőszítette az elnököt, aki ezután 12 órát adott arra, hogy Kína visszavonja a vámokat, különben újabb 50 százalékos vámot vet ki a Kínából érkező amerikai importra. Peking azonban azt ígérte, hogy nem vonja vissza a saját vámjait, így

a helyzet már annyira elmérgesedett, hogy órákon belül élesedhetnek a két ország közötti kereskedelmet szinte ellehetetlenítő vámok.

Az éjfélkor élesedő vámok hatására a hétfőn és kedden lélegzethez jutó amerikai tőzsdék is ismét esni kezdtek, különös tekintettel az Apple-re, mely egy hét alatt immár 20 százalékot vesztett értékéből. Ez nem is csoda, hiszen az iPhone-ok jelentős része készül Kínában, de számos más termék ellátási láncában is nagy szerepet kap az ázsiai ország. A vámháború eszkalációjának hatására óriási hullámvasútra ültek az amerikai tőzsdék, így a nap folyamán 4 százalékos nyereséget is feljegyző S&P 500 index a záráshoz közeledve már több mint 2,5 százalékos mínuszban járt.

Kína felveszi a kesztyűt

Kína pedig olyan területeket is célba vehet, mint az amerikai agrárimport, de felmerült az amerikai filmek importjának tilalma is az országban, ahogy az országban jelen lévő amerikai cégek elleni vizsgálatok és a fentanil terén való együttműködés felmondása is. A feszültség csökkenésének tehát egyelőre semmilyen jele nincsen, az eszkalációnak azonban annál inkább. Kedden közösségi oldalán Trump arról írt ugyanakkor, hogy várja Kína hívását. Az elnök szerint Kína is megállapodásra törekszik, de nem tudják, hogy hogyan kezdjék.