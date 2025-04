Visa, Mastercard, Paypal: Európa lecsavarodna az amerikaiakról, Oroszország amputálása óvó jel volt

Sokaknak elsikkadhatott a Christine Lagarde csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott sok egyéb információ közt az az érdekes részlet, hogy az Európai Központi Bank elnöke a digitális euró bevezetését megalapozó törvényalkotást sürgette. A Handelsblatt figyelmét nem kerülte el, és a német lap meg is írta: a digitális euró egy útja lehetne annak, hogy az euróövezet országai megszabaduljanak egy irritálóvá vált külső függéstől. A feszültség már amúgy is megvolt, a vámháború jó alkalom előhozni.

A vámháború olyan amerikai szolgáltatók körül is felkavarja a fizet Európában, mint a Mastercard, vagy a Visa Fotó: NurPhoto via AFP

Előrevethetjük: a kulcsszavak cégnevek, mint: Visa, Mastercard és Paypal.

De még ne szaladjunk előre. Milyen külső függésekről hangoztatták az európai vezetők és Brüsszel az elmúlt években, hogy kényelmetlenek, károsak és megszüntetendők? Erről alapvetően két dolog juthat eszébe a hírolvasóknak:

az orosz energiától való,

illetve a kínai nyersanyagoktól és termékektől való függés.

Aztán jött Donald Trump elnök, az Európai Unióra is kivetett vámjaival és a kényszerrel egy olyan alkudozásra, amelyben minden lapot és adut számba érdemes venni. Az unióban pedig Trumppal szembeni politikai ellenérzéseikkel szinkronban, vagy ezektől függetlenül hirtelen sokan ráébredtek: Amerikától is függünk. Ehhez a felismeréshez korábban a háború előzményeivel és következményeivel együtt sem volt elegendő.

Az uniós energiakülpolitika talányos fordulatai külön fejezetet érdemelnének, mindenesetre a pénzügyi életben azért indult pezsgés, mert egyszerre asztalra került a csizma, aminek a létezéséről amúgy mindenki tudott. Európa amerikai cégektől függ a fizetési tranzakciókban – elemzi a Handelsblatt.

Vámháború: a valódi háború mutatta fel az óvó példát

Az efféle és mindenféle függéseket, mint a fentebb említetteket is, békeidőben a globalizáció hozta nemzetközi együttműködésként üdvözölték. Ha azonban már az kell, hogy az oroszoktól, vagy a kínaiaktól féljünk, menten előkerülnek negatívumként. A Trump-érában most Amerika is sorra került.

A párhuzamot nem mi állítottuk fel, a befolyásos német üzleti lap hívta fel rá a figyelmet.

Az, hogy még a szolgáltatás leállítása is technikailag lehetséges, azt Oroszországban már demonstrálták – emlékeztet a Handelsblatt. Röviddel azután, hogy 2022 elején az oroszok megtámadták Ukrajnát, a Visa és a Mastercard gyakorlatilag napokon belül felfüggesztette a működését Oroszországban. Igaz, hogy az orosz jegybank utána biztosította, hogy az orosz bankok kibocsátotta Visa és Mastercard kártyák működni tudjanak, de egy ilyen lépés tud felfordulást és nehézségeket okozni.

Visa, Mastercard, Apple Pay: erősen beágyazódtak az európai fizetési szolgáltatásokba

Lagarde nem először utalt a problémára az EKB részéről. Az euróövezeti jegybank felmérése szerint az Európai Unióban csak kilenc országban van olyan nemzeti kártyafizetési rendszer, amelyet a bankok maguk működtetnek, köztük Németország, Belgium, Franciaország és Olaszország. A vizsgált országok közül 13-ban teljes mértékben olyan nemzetközi szolgáltatók intézik a kártyafizetéseket, mint a Visa és a Mastercard, ha a kártyákat maguk a helyi banok bocsátják is ki. Az EKB adatai szerint az euróövezetben 2022-ben a kártyafizetések jó 60 százalékát nemzetközi rendszereken keresztül bonyolították.