Vámháború: Európa nem optimista az első tárgyalások után – a 20 százalékos vámok fennmaradására számít

Nem igazán történt előrelépés az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi tárgyalásokon, ahonnan Maros Sefcovic uniós kereskedelmi biztos úgy távozott, hogy még az amerikai álláspontot sem sikerült megismernie.

Trump nem szívesen enged a vámokból, szerinte az EU-t is csak azért hozták létre, hogy Amerikával kicsesszenek / Fotó: Photo Veterok

Sefcovic hétfőn mintegy két órát tárgyalt Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel és Jamieson Greer kereskedelmi megbízottal, és az amerikai tisztviselők azt jelezték a Bloomberg forrásai szerint, hogy a vámháborús szünet után nem lesznek visszavonva sem a 20 százalékos kölcsönösségi, sem a 25 százalékos acél- és alumíniumipari, sem az autóipari vámok.

A Trump-vámok mindenkit sokkoltak, de nem tudni, hogy mi lehet a kiút

Trump a hónap elején bejelentett vámok segítségével átalakítaná a kereskedelmi világrendet, visszavinné a feldolgozóipari munkahelyeket az Egyesült Államokba és bevételeket is szeretne azokból látni, hogy az adócsökkentési programját legyen miből fedezni. Az általa vezetett adminisztráció további, félvezetőket és gyógyszereket sújtó vámokat is szeretne látni.

Az eddig bevezetett vámok mintegy 380 milliárd euró értékű uniós terméket érintenek.

A szünet alatt is élnek a fémipari és autóipari vámok, ahogy az EU-t sújtó vámok sem szűntek meg, csak 20 százalékról 10 százalékra csökkentek.

Az EU a 90 napos szünetre válaszul ugyancsak 90 napra felfüggesztette acél- és alumíniumipari válaszcsapását, ami 21 milliárd eurónyi amerikai terméket sújtott volna. Ugyanakkor az EU további válaszcsapásokon is dolgozik amennyiben a tárgyalások nem járnának eredménnyel és igyekszik más országokkal is kereskedelmi egyezményeket kötni, valamint a közös piac működését is javítani.

A szektorszintű vámok szinte biztosan maradnak

Noha az amerikai tisztviselők a szektorális vámok elengedéséről hallani sem akarnak, az autóipar esetében jelezték , hogy azok ellensúlyozhatók lehetnek amerikai beruházások, gyártás, és onnan irányuló export segítségével. Azonban ha az amerikai export nem emelkedik, a vámok fognak.

Az uniós javaslat, mely minden ipari termék, köztük az autók esetében 0 százalékos vámokat javasolt, nem nyerte el a amerikaiak tetszését.

Az EU régóta Trump begyében van, az elnök szerint ugyanis azt azért hozták létre, hogy kicsesszenek az Egyesült Államokkal, és az unió kereskedelmi többlete az USA felé is ennek a bizonyítéka. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) adatai szerint az unió kereskedelmi volumennel súlyozott vámszintje egyébként 2,7 százalék volt 2023-ban. Az amerikaiak többek között azt szeretnék, ha európai vegyipari cégek több, a gyógyszergyártásban használt prekurzort gyártanának a tengerentúlon, integrálnák ellátási láncaikat, kedvezményes beszerzést kínálnának és Európában is emelnék a gyógyszerek árát.