Egyre biztosabb: újabb világhírű, hatalmas kínai autógyár épülhet Magyarországon, egész Európa irigyli – itt a gyümölcse az Orbán-kormány döntésének

Mintegy 100 ezer autós gyártókapacitást tervez 18 hónapon belül Európába hozni a SAIC. Egyrészt pozíciójának erősítése, másrészt a vámok elkerülése céljából. A gyár minden valószínűség szerint Magyarországon lesz, ugyanis nem szavazta meg a kínai autókra Brüsszelben kivetett vámot – mondta az Ilgornale-nak Andrea Bartolomeo országmenedzser.

A SAIC is elkerülné a vámokat - Magyarországon építhetnek gyárat / Fotó: NurPhoto via AFP

Nagy tervek az MG-vel

Most a olasz piac 3,8 százalékát birtokolja az MG, az olasz eladások közvetlenül az egyesült királyság után vannak, a második legfontosabb piac most a márka számára. A cél ambiciózus: az elfeledett B szegmens 50 százalékát szeretnék birtokolni Olaszországban. A 2025-ös új MG modelleket a milánói "Design Week" végén mutatták be.

Az új MG3 és ZS jelentik a zászlóshajókat, mindkettő az új 1,5-ös, villamosítás nélküli benzinmotorral szerelt. A ZS belseje is megújult, új anyagokkal és az infotainment rendszerrel szerelik.

Az új MG3 és ZS Comfort és Standard kivitelben lesz elérhető, 16 990, illetve 20 490 eurótól induló árlistákkal, ami kedvezőbb a versenytársak ajánlatainál – azaz továbbra is követik a Saic stratégiáját. A bemutatkozás alkalmával egyébként mindkét modellre 2 ezer eurós kedvezmény van.

Hogy állnak Európában?

2024-ben a SAIC a globálisan legyártott 4,6 millió autóból 243 000 autót adott el Európában (+5,1 százalék), ezzel elérve a 2 százalékos piaci részesedést,

és az öreg kontinens vezető kínai gyártójaként pozicionálva magát. Az elektromos autók eladása azonban mintegy harmadával esett vissza, a tavaly november óta érvényben lévő 10 százalékhoz hozzáadták a 35,3 százalékos vámot.

Az idei évre is, ami a növekedés másik fontos jele, a cég célja, hogy a márkakereskedői hálózatot 60-ról 70-re, az értékesítési pontokat pedig 130-ról 150-re növelje. Fontos lépés, hogy a piemonti Tortonában található raktárnak köszönhetően 24 órán belül elérhető lesz az alkatrészek 97 százaléka.

Az MG egy volumenmárka, és a CO2-kibocsátás csökkentése érdekében a modellpalettát a hibrid, és elektromos autók felé toljuk el, Olaszországban azonban a benzines modellek kínálatát is bővítettük

- magyarázza Bartolomeo.