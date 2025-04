Lustasággal vádolja a cég igazgatóságát a vasutas-szakszervezet

A vasút szerkezetátalakításra szorul – pontatlan vonatok, törött vágányok és hatalmas veszteségek. Az EVG német vasutas szakszervezet és a cég vezetése között is meglehetősen feszült a viszony – mutat rá cikkében a Bild.

A vasutas-szakszervezet egy fiktív naptárt tett közzé, lustasággal vádolva Sigrid Nikuttát / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A lap óriási összeomlásról ír, amely főleg a teherszállító (cargo) szektort érinti. Az EVG lustának nevezte a Deutsche Bahn cargofőnökét, Sigrid Nikuttát. A héten a szakszervezeti tagok Facebook-oldalukon tettek közzé egy fiktív naptárbejegyzést a vasúti igazgatósági tagtól. A szakszervezetisek ezt írják: „Figyelem: Sigrid Nikutta naptára kiszivárgott.” Alább látható az állítólagos napi rutin: két óra poszt előkészítése a LinkedIn platformon, majd négy óra villásreggeli egy közösségimédia-ügynökséggel, utána pedig ebédszünet. Az „A Cargo Future Concept megvalósítása” esemény töröltként szerepel a fiktív naptárban. Az alkalmazottakhoz szólva a szakszervezet kigúnyolta a főnök munkamorálját is.

A vasút áruszállító részlege válságban van. 2024-ben 350 milliós veszteség keletkezett. Nikutta kemény szerkezetátalakítási programot vezetett be, 2029-ig 31 200 állásból 5000-et megszüntetve.

A társaság csak szűkszavúan reagált a támadásra. „Ez nem valódi naptárbejegyzés Nikutta asszonytól. Az ábrázolás fiktív. Az egész cargoigazgatóság a vállalat szükséges átalakítására összpontosít. Ez magában foglalja a szociális partnerekkel folytatott konstruktív megbeszéléseket” – mondta a cég szóvivője a Bildnek.

A Világgazdaság is megírta, hogy lezárásához közeledik az elmúlt időszak egyik legnagyobb privatizációs ügylete, melynek keretében a Deutsche Bahn megválik teherszállítási leányvállalatától, a DB Schenkertől. A céget a dán DSV logisztikai vállalat kebelezi be. Az ügylet ugyanis már elnyerte mind a dán, mind a német, mind az uniós hatóságok jóváhagyását, és a cégek felügyelőbizottságai is engedélyezték – közölte a német vasúttársaság és a dán vállalat a héten.

Európa legnagyobb gazdaságában súlyos problémák vannak az infrastruktúra állapotával. Nemcsak a hidakat és az utakat kellene felújítani, hanem az elavult vasúti pályákat, energia-, víz- és telekommunikációs hálózatokat, iskolákat és kórházakat is, mert ezeket évtizedeken keresztül elhanyagolták a kormányok. A vasúthálózat általános felújítására mintegy 13 milliárd eurót szánnak, ez azonban nem elég, mivel az állami vasúttársaság, a Deutsche Bahn már most is hírhedten megbízhatatlan.