Villám csapott a Wizz Air repülőgépébe

Egy gépnyi utas várja 18 órája Spanyolországban, hogy hazajussanak húsvétra. Az eredetileg 2025. április 18-án 20:15-kor Madridból Budapestre induló W6 2372 számú Wizz Air-járat utasait a légitársaság óránként tájékoztatta, hogy a gép késik. Öt óra várakoztatás után kiderült, hogy a gép műszaki okok miatt nem tud felszállni – írta az Utazómajom.

Fotó: NurPhoto via AFP

Ezután éjjel 2:00-kor érkezett a következő hír, miszerint a gép az eredetileg tervezett időpontnál 16 órával később, 12:30-kor fog indulni. A poggyászok felvétele után az utasoknak egyéni úton kellett a Wizz Air által biztosított szállodába eljutniuk. Ekkora már hajnal 3 óra volt. Rövid alvás után a transzfer reggel 10:30-kor indult a repülőtérre. Ezután újra be kellett csekkolni és feladni a poggyászokat.

A Wizz Air az Utazómajom kérdésére a következő közleményt küldte:

„A Wizz Air Budapestről Madridba tartó járatát teljesítő repülőgépet út közben villámcsapás érte. Az utasok, a személyzet és a repülőgép biztonsága minden esetben elsődleges, ezért landolás után a repülőgépnek kötelező felülvizsgálaton kell átesnie, amely előre nem látható okok miatt elhúzódott, illetve a személyzet rendkívül szigorúan szabályozott munkaideje is lejárt.

A Wizz Air többször is értesítette az utasokat a foglaláskor megadott elérhetőségeken, emellett három alkalommal ételutalványt küldött, valamint szállodai szobafoglalást is felajánlott, az ezzel kapcsolatos utazási költségeket pedig utólag megtérítik. Mivel a szállodai foglalással többen sem éltek, a légitársaság ezúton is kéri, hogy részesítsék előnyben a közvetlen jegyfoglalást, mert csak a foglalási rendszerben megadott elérhetőségekre tudnak értesítést küldeni.

A járattal kapcsolatos legújabb információkról folyamatosan értesítjük az utasokat.”