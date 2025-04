Vucsics erőt mutatott és nem adja Szerbiát

Új erőre, új energiára van szüksége Szerbiának, ezért kell létrehozni egy új mozgalmat – hangsúlyozta Aleksandar Vucsics szerb köztársasági elnök szombaton Belgrádban a Nem adjuk Szerbiát! elnevezésű rendezvényen, amelyen elindította országos mozgalmát.

Vucsics nem adja Szerbiát / Fotó: Anadolu via AFP

Aleksandar Vucsics már több mint két éve beszél arról, hogy létre kell hozni egy olyan ernyőszervezetet, amelybe a párttagok és az egyes pártokkal szimpatizálók mellett olyan civilek is beléphetnének, akik fontosnak tartják hazájukat, Szerbiát. A szerb elnök márciusban jelentette be, hogy most már bizonyosan megalakul ez a mozgalom, amelyet Mozgalom a népért és az államért néven jegyeztek be, de végleges nevét javaslatok és szavazás útján választják majd ki.

Vucsics nem adja Szerbiát

A Nem adjuk Szerbiát! elnevezésű rendezvény pénteken kezdődött, és vasárnap fejeződik be. A Belgrád központjában felállított színpadokon közéleti szereplők és politikusok szólaltak fel, a mellettük lévő sátrakban pedig az elnök mozgalmát népszerűsítik, illetve a különböző állami pályázatokról, újításokról, fejlesztésekről lehet tájékozódni.

Aleksandar Vucsics beszédében kifejtette, hogy az utóbbi tizenhárom évben, amely alatt ő valamilyen vezető szerepet vállalt Szerbia életében

jelentős gazdasági fellendülés volt tapasztalható az országban,

nőttek a fizetések és a nyugdíjak,

az ország túlélt egy migránsválságot

és a koronavírus-járványt,

és a külső nyomások ellenére fenn tudta tartani a nép és az ország számára fontos elveket és politikát.

Emlékeztetett arra, hogy az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője tavaly november 1-jén szakadt le 16 ember halálát okozva, ami óriási tragédia volt Szerbia számára.

Szerb tüntetések

Akkor országos tiltakozások kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak. Az illetékes szervek 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupciós ügyek gyanúja miatt indított nyomozást.

Civilek, egyetemi hallgatók, tanárok, színészek és mezőgazdasági termelők a tragédia után tiltakozásba kezdtek. A követelések között a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala is szerepel.