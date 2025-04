Phil Spencer, az Xbox vezérigazgatója újra megerősítette, hogy a Microsoft támogatni fogja a június 5-én érkező Nintendo Switch 2 konzolt, és kiemelte: a Nintendo nagyszerű partnernek számít. A két cég kapcsolata nem új keletű: 2022-ben a Microsoft tízéves megállapodást kötött a Call of Duty Nintendo platformra történő eljuttatásáról arra az esetre, ha sikerrel zárul az Activision Blizzard felvásárlása. Az üzlet 2023 októberében zárult le, így a megállapodás is életbe lépett.

Az Xbox főnöke elhintette: a Microsoft és a Nintendo szorosabbra fűzik együttműködésüket / Fotó: Szergej Elagin

Spencer elmondta, hogy a Nintendo konzoljai fontos lehetőséget kínálnak a Microsoftnak: „A Nintendo platformjai egyedülálló módot jelentenek számunkra, hogy olyan játékosokat érjünk el, akik sem PC-n, sem Xboxon nem játszanak.”

Hozzátette, hogy a cél a Microsoft franchise-ok közösségének bővítése, és ebben a Nintendo kulcsszerepet játszhat.

„Továbbra is hiszek abban, amit a Nintendo képvisel ebben az iparágban, és szeretném, ha folytatnánk a támogatásukat. Az is fontos, hogy mi is megkapjuk tőlük a támogatást a saját játéksorozatainkhoz – ez a jövőnk egyik meghatározó eleme lehet” – mondta Spencer.

Bár hivatalosan még nem jelentették be, hogy pontosan mely Microsoft-címek érkeznek a Switch 2-re, iparági értesülések szerint 2025-ben többek között

a Microsoft Flight Simulator

és a Halo: The Master Chief Collection is elérhetővé válhat a Nintendo új konzolján.

Spencer korábban már utalt rá, hogy a jövőben semmi sem zárja ki az Xbox-játékok Nintendo- vagy akár PlayStation-platformokon való megjelenését. Januárban pedig a Gamertag Radiónek nyilatkozva azt is elárulta, hogy több üzenetváltása is volt a Nintendo elnökével, Furukava Suntaróval a Switch 2 beharangozása után.

Arra a kérdésre, hogy a Switch 2 bemutatása nyomást helyezett-e az Xboxra, hogy nyilvánosságra hozza saját hardverterveit – például egy esetleges Xbox-kézikonzolt –, Spencer azt mondta: nem érzik sürgetőnek: „Az a fontos, hogy a saját közösségeinkre figyeljünk, és arra, hogyan bővíthetjük a játékosbázist. A világon hárommilliárd ember játszik videójátékokkal – én minden reggel azzal ébredek, hogyan tehetnénk az Xboxot relevánssá ezeknek az embereknek.”