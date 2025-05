Dohányzás: Kevesebb füst, nagyobb versenyképesség – új irányt vehet az Európai Unió?

Az elmúlt évtizedek egyre szigorúbb európai uniós szabályozásai ellenére – reklámtilalmak, adóemelések, figyelmeztető képek – a dohányzás visszaszorítása továbbra is komoly kihívás, mutatja ezt az is, hogy Európában még mindig több millióan cigarettáznak – derült ki az EPIC (European Policy Innovation Council) kutatásából. Az EPIC a kutatóintézeti funkciók mellett saját önmeghatározása szerint egyszerre kíván influenszer is lenni, aktivitástákat, iparági vezetőket és politikai döntéshozókat is maga köré vonzva.

A dohányzás visszaszorítása a cél / Fotó: NurPhoto via AFP

A tanulmány kiemeli: a dohányzás nem csupán döntés kérdése, hanem egy összetett függőség, amely árnyaltabb és sokrétűbb megközelítést igényel. Éppen ezért az EPIC szakértői úgy vélik, hogy a dohányzás elleni küzdelemben nem a tiltás és a szigorú szabályozás a leghatékonyabb eszköz. Célszerűbb teret engedni az ártalomcsökkentésnek, vagyis az új típusú dohányzási alternatíváknak. A technológiai fejlődés révén az új típusú termékek, megfelelő európai uniós szabályozás mellett hozzájárulhatnak a dohányzással összefüggő egészségügyi ártalmak csökkentéséhez, hiszen használatuk jóval kevesebb károsanyag kitettséggel jár a hagyományos cigarettákhoz képest.

Ezzel foglalkozik az EPIC Az EPIC egy brüsszeli központú, független kutató- és tanácsadó szervezet, amely innovatív, adatvezérelt közpolitikák kidolgozásával foglalkozik. Egy „gondolkodó mozgalom”, amelyben kutatók, döntéshozók, civilek és gazdasági szereplők dolgoznak együtt Európa jövőjéért. Céljuk, hogy ne ideológiák, hanem a tudomány és a közérdek mentén formálják a közpolitikai vitákat – legyen szó akár egészségügyről, akár gazdasági kérdésekről.

Svédország sikertörténet a dohánytermékek visszaszorításában

Az elemzés sikertörténetként említi Svédországot, ahol a hagyományos dohánytermékek fogyasztása olyan mértékben visszaszorult, hogy az ország már idén elérte az Európai Unió 2040-re kitűzött célját, miszerint a felnőtt lakosság körében a cigarettázók aránya 5 százalék alá csökkenjen. A svédek titka az alternatív technológiák – az e-cigaretta, a hevített dohánytermékek, a nikotinpárnák és a snüssz – elérhetőségében, valamint a kockázatokkal arányos, ösztönző adópolitikában rejlik. A mutatók közegészségügyi szempontból is figyelemreméltóak: az EU-n belül Svédországban a legalacsonyabb a dohányzással összeköthető betegségek aránya, beleértve a daganatos megbetegedéseket, valamint a szív- és érrendszeri problémákat.