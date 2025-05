Égszakadás, földindulás: Elon Musk távozhat a Tesla vezérigazgatói székéből – megkezdték az utódja kiválasztását

A Tesla igazgatótanácsa megkezdte a vezérigazgató, Elon Musk utódjának keresését – számolt be róla a The Wall Street Journal (WSJ). A meghatározó angolszász lap ezt az ügyre rálátó, de névtelen forrásokra hivatkozva írta meg.

Elon Musk távozhat a Tesla vezérigazgatói székéből / Fotó: AFP

Mindenesetre a cikkben az olvasható, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt, amikor a Tesla részvényei bezuhantak, a befektetők közül pedig többen kifejezték a nem tetszésüket amiatt, mert Elon Musk a világ vezető elektromosautó-gyártója helyett a Fehér Házban folytatott munkájára összpontosított,

a Tesla igazgatótanácsa komolyan elkezdte Musk utódját keresni.

Az ezeket a megbeszéléseket ismerő személyek szerint az igazgatósági tagok több fejvadász céggel is felvették a kapcsolatot, hogy hivatalos eljárást dolgozzanak ki a Tesla következő vezérigazgatójának megtalálására. Ennek okaiként egyértelműen azt jelölték meg, hogy

a Teslánál egyre nőtt a feszültség,

az eladási és a nyereségi mutatók gyorsan romlottak,

Musk pedig idejének nagy részét Washingtonban töltötte.

A WSJ szerint ezen a ponton a Tesla igazgatótanácsa a kialakult helyzet értékelése érdekében találkozót is szervezett vele. Ezen állítólag az igazgatósági tagok közölték a vezérigazgatóval, hogy több időt kell a Teslára fordítania és ezt nyilvánosan is ki kell jelentenie. Musk ennek eleget is tett.

A múlt héten derült ki, hogy a Tesla idei első negyedéves nyeresége 71 százalékkal beszakadt, amire reagálva Musk ígéretet tett a befektetőknek, hogy hamarosan visszatér a Teslánál végzett munkájához. „A következő hónaptól kezdve sokkal több időt fogok a Teslára fordítani” – idézte őt a WSJ.

Ugyanakkor az értesülések szerint az autógyártó igazgatósága odáig jutott Musk utódjának kiválasztásában, hogy egy nagy fejvadászcégre szűkítette ennek lebonyolítását. A WSJ viszont azt is hangsúlyozta, hogy a Tesla vezetőváltásának tervezése, pontosabban ennek jelenlegi fázisa – legalábbis előttük – nem ismert.

Külön felhívták rá a figyelmet, hogy az sem világos, hogy Musk (aki maga is a Tesla igazgatósági tagja), tudott-e ezekről az erőfeszítésekről, illetve hogy az az ígérete, amely szerint a jövőben több időt öl bele a Tesla működésébe, befolyásolta-e a vezetőváltás folyamatát. A WSJ megpróbálta szóra bírni a témában, de Musk nem válaszolt a megkeresésükre.