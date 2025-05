Valami nagyon furcsa történik a kínai e-kereskedelmi óriásoknál

A kínai e-kereskedelmi láncok talán a leginkább kitettek a kereskedelmi háború hatásainak. Ha Donald Trump elnök vámjai érvényben maradnak, az pusztító hatással lenne a PDD Holdings tulajdonában lévő Temura, a Sheinre és az Alibaba nemzetközi kiskereskedelmi tevékenységére, valamint a több ezer, tízezer kínai kisvállalkozásra – a nagy platformok beszállítóira. A vámok bevezetése ugyanakkor példátlan módon arra ösztönözte ezeket a szereplőket, hogy támogassák egymást.

Összefogtak a vámháborúban a kínai e-kereskedelmi láncok / Fotó: AFP

A kínai technológiai óriáscégek azon dolgoznak, hogy segítsenek az exportőröknek belföldi piacokon vevőket találni.

A JD.com április elején közölte, hogy a következő egy évben legalább 200 milliárd jüan (27,4 milliárd dollár) értékben vásárol termékeket exportőröktől, és segít azokat belföldön értékesíteni.

A PDD, a Temu anyavállalata közölte: 100 milliárd jüant fektet be, hogy eladói a hazai fogyasztók felé fordulhassanak.

Az Alibaba szupermarketlánca új értékesítési csatornát indított azon vállalatok számára, amelyek belföldi értékesítésre térnének át.

Az internetes óriás Baidu egymillió vállalkozás számára ígért ingyenes hirdetési szolgáltatásokat.

Még azok a cégek is csatlakoztak ehhez az összefogáshoz, amelyeket a vámok közvetlenül nem érintenek, például a DiDi Global fuvarmegosztó alkalmazás vagy a technológiai szektorban tevékenykedő Tencent Holdings.

Akcióvadász amerikaiak

Ezek az erőfeszítések, a fogyasztás ösztönzését célzó kormányzati élénkítőprogramokkal együtt,

5,9 százalékkal növelték Kína kiskereskedelmi forgalmát az elmúlt hónapban – túlszárnyalva a várakozásokat, utoljára 2023 decemberében mértek ilyen növekedési ütemet.

Egyelőre nem világos, hogy ez elegendő lesz-e a vámháború elhúzódó hatásainak ellensúlyozására. Ha azonban a stratégia sikeresnek bizonyul, az azt demonstrálná, hogy Washington megközelítése visszafelé sült el, és arra kényszerítette Pekinget, hogy még ellenállóbbá tegye gazdaságát a kereskedelmi háborúval szemben.

Közben az amerikai fogyasztók is észbe kaptak, nem volt nehéz rájönni, hogy a vámháború következtében az online rendelt kínai termékek ára az egekbe szökik. Ennek következtében még több amerikai vált „akcióvadásszá”. A kínai kereskedők persze ki is használták a kereslet megugrását, a Shein Group még a kis csomagokat érintő vámok előtt árat emelt az USA-ban: az egészség- és szépségápolási termékek ára 51 százalékkal, a női ruházaté pedig 8 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan árat emelt a Temu is.