India betiltotta a pakisztáni importot a terrortámadás miatt

India azonnali hatállyal betiltott minden közvetlen és közvetett pakisztáni importot nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva. A tilalom érvényes a pakisztáni árukra és azokra a külföldi termékekre is, amelyek a szomszédos országon keresztül érkeznek – közölte a delhi külkereskedelmi minisztérium.

Egyre élesebb a feszültség, India betiltotta a pakisztáni importot / Fotó: Middle East Images via AFP

A The Hindu tudósítása szerint a döntést a múlt hónapban elkövetett kasmíri merénylettel indokolták, amelyben 26 ember, főleg turista vesztette életét. A viszony azóta egyre fagyosabb két atomhatalom között, már fegyverek is eldördültek.

Az importtilalom azt jelenti, hogy teljesen leáll a pakisztáni behozatal,

amely egyébként jelentéktelen értékű: a márciussal zárult pénzügyi évben mindössze 0,42 millió dollár volt. (Egy dollár 357,6 forint.) A Pakisztánba irányuló indiai export sokkal jelentősebb, 447,65 millió dollár volt ebben az időszakban a lap tudósítása szerint.

Minimális pakisztáni import

Minden esetleges kivételt az indiai kormánynak kell jóváhagynia. „A Pakisztánból származó vagy onnan exportált valamennyi áru közvetlen vagy közvetett behozatala vagy tranzitja, függetlenül attól, hogy az szabadon behozható vagy más módon engedélyezett-e, vagy sem, további utasításig azonnali hatállyal tilos” – fogalmaz a közlemény.

Már fegyverek is eldördültek a két atomhatalom között / Fotó: AFP

Pakisztán a tavalyi pénzügyi évben főleg gyümölcsöt és dióféléket, valamint olajos magvakat, gyógynövényeket és vegyi anyagokat exportált Indiába. Az export 2019 óta gyakorlatilag elhanyagolható mennyiségű, akkor is egy terrortámadás volt az ok. Válaszképpen Pakisztán is leállította a teljes indiai behozatalt.

Rakétatesztet hajtott végre Pakisztán

A katonai feszültség is éleződik, a Deutsche Welle tudósítása szerint

Pakisztán szombaton végrehajtott egy sikeres tesztet levegő-levegő rakétarendszerével,

amelynek a hatótávolsága 450 kilométer.

Iszlámábád azt állítja, hogy megbízható hírszerzési források szerint India katonai támadásra készül az ország ellen. India felfüggesztette a két ország között érvényes vízmegosztási egyezményt is, ami Pakisztán szerint háborús cselekedetnek minősül.