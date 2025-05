Nagy a hiszti a ritkaföldfémek körül, a történelem azonban azt mutatja, hogy az USA megoldja ezeket a problémákat

Az Egyesült Államok történelme során többször is szembesült nyersanyagellátási problémákkal. Ezeket azonban a piac, illetve a mérnöki tudomány fejlődése általában megoldotta. Hasonló a helyzet most a ritkaföldfémek esetében is.