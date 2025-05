Irigykednek a szlovákok a magyar gazdaságra: az elemzők azt kérik Ficótól, amibe az Orbán-kormány sose menne bele

Az elmúlt napokban folyamatosan publikálták a különböző országok friss GDP-adatait, és az eredményekre nem minden európai ország lehet büszke. Bár Szlovákia első negyedéves adatát még nem hozták nyilvánosságra, a várakozások szerint nem lesz túl fényes az eredménye. Egyrészt a zsugorodást produkáló magyar gazdasághoz hasonlóan északi szomszédunk is nagyban függ Németország teljesítményétől , ahol immár hónapok óta recesszió van, másrészt Donald Trump (sokat puhuló) vámháborúja komoly bizonytalanságot okoz az autóiparra nagyban építő szlovák gazdaságban is.

Szlovákia gazdaságáért aggódnak a szlvák elemzők, Magyarországot pedig dicsérik / Fotó: Shutterstock

A Dáta bez Pátos elemzőcsapat szakértői friss Facebook-bejegyzésükben kongatták meg a vészharangot, mely szerint Szlovákia hamarosan az élmezőnyben foglalhat helyet a költségvetési hiány és az adósságnövekedés listáján. Hozzátették, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Szlovákia 2025-ös GDP-növekedési kilátásai 1,3 százalékra csökkentette, az éves inflációt pedig 3,7 százalékra becsülte. Az elemzők szerint fordítva lenne kívánatos, a 3,7 százalékos GDP-növekedés és 1,3 százalékos infláció versenyképessé tenné az országot – szúrta ki a Sita szlovák hírportál.

A bejegyzésben kifejtik abbéli aggodalmukat, hogy nemcsak Csehország, hanem Magyarország is lehagyhatja Szlovákiát,

pedig azért itt sem rózsásak a kilátások. Rámutattak, hogy Csehország vasútvonalakba, pályaudvarokba, autópályákba, hidakba, stadionokba, repülőterekbe, kollégiumokba és egyetemekbe fektet be. Szintén jó példának hozták fel Magyarországot, szerintük ugyanis bár hazánk is szembe néz a növekvő adóssággal, de legalább a GDP általában nő. Hozzátették, hogy Magyarország is beruház az infrastruktúrába, jó példa erre a sport és irigykedve írtak arról, hogy nálunk van Forma-1, volt Giro d'Italia nagy rajt és több világbajnokság, illetve Európa-bajnokság is.

Szlovákia gazdasági bajban van

Az elemzők megpróbáltak arra is választ adni, hogy miként térhetne vissza a növekvő pályára a szlovák gazdaság. Receptkönyvükben érdekes, és néha elég meredek megoldások is vannak. Ez utóbbiak közé tartozik az, hogy

eltörölnének négy munkaszüneti napot (melyek közül általában csak 2 vagy 3 esik munkanapra),

eltörölnék a 13 nyugdíj felét,

és befagyasztanánk az alkotmányos tisztviselők fizetését.

A fentieken túl további megszorításokat is javasoltak. Például eltörölnék a közigazgatásban a normál egészségbiztosításon felül járó juttatásokat, szabályoznák a fűtés, a villany, és a gáz árát (kivéve az erre anyagilag rászoruló háztartások esetében), a téli- és a nyáriszüneteket lerövidítenék, és az áfa-emelést is megfontolnák.