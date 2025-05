Ursula von der Leyen kiröhögte Donald Trumpot, amiért az bókolt neki

Sajtótájékoztatót tartott pénteken Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság Elnöke, amelyen kitért arra, mikor is tervez ellátogatni az Amerikai Egyesült Államokba. A Politico beszámolója szerint, amikor arról kérdezték, hogy mikorra tervezi az utazást, Von der Leyen azt mondta: „Azt hiszem, jó beszélgetést folytattam Trumppal telefonon és a pápa temetésén. De számomra fontos, hogy ha a Fehér Házba megyek, szeretnék egy olyan csomagot, amit meg tudunk vitatni. Tehát konkrétnak kell lennie, és olyan megoldást szeretnék, amelyben mindketten egyetérthetünk.”

Nem vette túl komolyan Donald Trump kedveskedését Ursula von der Leyen / Fotó: AFP

Az AFP hírügynökség nyomán több sajtóorgánum pénteken számolt be arról, hogy Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt nyilatkozta, hogy reméli, találkozhat a „fantasztikus” Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti fokozódó kereskedelmi feszültségek kapcsán. „Tényleg fantasztikus, remélem, találkozunk” – mondta Donald Trump egy újságírónak válaszolva az Ovális Irodában, aki arról kérdezte tőle, hogy tervez-e ilyen találkozót. Trump azt nyilatkozta, hogy az EU nagyon szeretne kereskedelmi megállapodást kötni, miután kormánya kölcsönösen 20 százalékos vámokat vetett ki az EU-ra.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között továbbra is nézeteltérés áll fenn a kereskedelem kérdésében, Trump továbbra is 10 százalékos vámot vet ki a kereskedelmi blokkból származó összes importra, valamint 25 százalékot az autók és fémek importjára. Az EU felfüggesztette saját célzott vámtarifáit, hogy teret engedjen a tárgyalásoknak Trump 90 napos szüneteltetése idejére. Brüsszel azonban csütörtökön tovább fokozta a nyomást azzal, hogy közel 100 milliárd euró értékű importra vonatkozó potenciális vámtarifákat javasolt, beleértve a nagy értékű cikkeket, mint például a repülőgépeket. Emellett bejelentette azt is, hogy kész a Világkereskedelmi Szervezethez is fordulni az ügyben.

A Friedrich Merz német kancellárral tartott mai sajtótájékoztatóján Ursula von der Leyent egy újságíró arról is megkérdezte, mit szól ahhoz, hogy Donald Trump fantasztikus vezetőnek nevezte. Az Európai Bizottság elnöke rövid mosolyszünet után nevetésbe tört ki, és csak ezután tette hozzá: „Mindig is szívesen veszem, ha bókolnak nekem. Általánosságban.”