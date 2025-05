Az Egyesült Királyságban továbbra is széles körben elérhetők az internetes piactereken olyan dugaszolható energiatakarékos eszközök, melyek illegálisak és potenciálisan veszélyesek – derült ki a Which? fogyasztóvédelmi szervezet legújabb vizsgálatából. A néhány fontért is megvásárolható úgynevezett „eco plugok” vonzó alternatívát kínálhatnak azoknak a vásárlóknak, ezek az olcsó, márkajelzés nélküli elektronikai termékek, különösen az online piacterekről rendelt eszközök, gyakran nem biztonságosak. Azonban több vizsgált termék alapvető elektromos biztonsági előírásoknak sem felel meg. A mostani eredmények szerint sürgősen új, szigorú jogszabályokra van szükség, melyek az online piactereket is felelőssé teszik a rajtuk kínált veszélyes termékek miatt.

Veszélyes termékek árasztják el az Amazont és a Temut – de ki a felelős, ha valami balul sül el? / Fotó: Andrey Popov (illusztráció)

A hálózati feszültség „stabilizálásával” vagy az áram „kiegyensúlyozásával” kecsegtető eszközök hatékonyságára vonatkozó állítások hosszú évek óta megkérdőjelezettek. A brit termékbiztonsági hivatal (Office for Product Safety and Standards) korábban már visszahívott több hasonló készüléket „súlyos tűz- és áramütésveszély” miatt. A Which? kutatói ezúttal nyolc különböző energiatakarékos plugot vizsgáltak meg, melyeket olyan népszerű webáruházakban találtak, mint az Amazon, az eBay, az AliExpress, a Shein és a Temu.

A tesztek során nem találtak bizonyítékot arra, hogy a termékek bármiféle energia-megtakarítást eredményeznének – sőt, a készülékek közül több súlyos biztonsági hibákat mutatott,

például gyenge minőségű forrasztásokat, túlzott ólomtartalmat és más kockázatokat. A Which? szóvivője szerint a talált hibák miatt ezek az eszközök nemcsak hogy hatástalanok, hanem illegálisak és veszélyesek is.

Ki a felelős a veszélyes termékekért?

A vizsgálat eredményei rámutatnak egy régi problémára: az online piactereken kínált termékek biztonságáért eddig nagyon korlátozott felelősség terhelte a platformokat. Az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban jelenleg az online piacterek – például az Amazon, az eBay, az AliExpress vagy a Temu – nem minősülnek automatikusan gyártónak, importőrnek vagy forgalmazónak. Ha egy veszélyes termék kerül fel a platformjukra,

a jogi felelősség elsősorban a terméket kínáló eladót terheli, nem pedig magát a piacteret.

Az online platformokra csupán általános kötelezettségek vonatkoznak, például panaszkezelési rendszerek működtetése, és veszélyes termékek eltávolítása bejelentés után. Azonban előzetes termékbiztonsági ellenőrzésre nem kötelezettek. Ennek eredményeképp a vásárlók gyakran védelem nélkül maradnak, ha egy termék hibás vagy veszélyes, különösen akkor, ha az eladó külföldi, elérhetetlen vagy eltűnt.