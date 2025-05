Meglepő: a Wizz Air már nem csak Magyarország, hanem Románia nemzeti légitársasága is – Váradi József váratlanul megörvendeztette a románokat

Váradi József, a budapesti székhelyű diszkont légitársaság vezérigazgatója a hotnews.ro hírportálnak nyilatkozva hangsúlyozta, bár a Wizz Air Romániában jelenleg is piacvezetőnek számít, de még tovább erősítenék pozíciójukat, mivel az ország számukra stratégiai szempontból a legfontosabb piacok közé tartozik Európában.

Váradi József hangsúlyozta, hosszú távra tervez a Wizz Air Romániában/Fotó: AFP/Eric Piermont

Ennek érdekében 11 új géppel tervezik bővíteni a vállalat romániai flottáját, ezzel két-három éven belül 50-re nőne az ottani géppark, és a jövőben is komolyan terveznek keleti szomszédunknál. Új munkahelyeket is teremtenének, a vezérigazgató egyenesen úgy fogalmazott, hogy ők „Románia de facto nemzeti légitársasága”.

Hozzátette, új úti célokkal is fog bővülni a kínálatuk, ezek között lehetnek távolabbi városok, ahová akár 7-8 óra az út, de továbbra is főként Európára és a Közel-Keletre koncentrálnak.

A cégvezető a papír alapú repülőjegyek kapcsán elmondta, utasaik több mint 90 százaléka már kizárólag online jeggyel közlekedik, így csak idő kérdése, hogy mikor szűnik meg végleg a nyomtatott jegy, bár a kivezetésre pontos dátumot egyelőre nem tudott megjelölni.

Wizz Air Romániában: drágábbak lettek a repülőjegyek

Az áremelkedéseket illetően Váradi József elismerte, hogy sok más termékhez hasonlóan a repülőjegyek ára is nőtt, de a drágulás esetükben jóval kisebb mértékű volt, mint amit mondjuk a szállodáknál, az éttermeknél vagy akár az élelmiszereknél tapasztalhattunk, az energiaárakról és a lakhatás költségeiről nem is beszélve.

Megjegyezte, az emberek a dráguló jegyárak ellenére is szívesen utaznak, csak a romániai piacot figyelembe véve 15 százalékos növekedés tapasztalható a jegyeladások terén a tavalyi évhez képest.

A Wizz Air vezérigazgatója arról is beszélt, hogy bár a közelmúltban komoly gondot okoztak az európai légi közlekedésben az állandó késések, a szakemberek szerint pedig az idei nyár is súlyos káoszt hozhat, az ő gépeik 80 százaléka időben érkezik, ami a többi légitársasággal összevetve is jó aránynak számít, járatot törölniük pedig szinte soha nem kell.