Kiderült, melyek a világ legjobb repülőterei

A legforgalmasabb repülőterek helyezései a rangsorban

A világ legforgalmasabb, évi több mint 250 ezer járatot kezelő repülőterei közül a Közel-Kelet repterei dominálnak. A fenti rangsorban Doha Hamad a 2. helyre kapaszkodott fel, amit Rijád King Khaled követ a 3. hellyel és Dzsidda King Abdulaziz a 11. hellyel. Őket követi a mexikóvárosi Benito Juárez (14. hely) és a dubaji nemzetközi repülőtér (18. hely).

A repülőterekről több rangsort is készítenek. Tavaly elkészítették a legforgalmasabb nemzetközi repülőterek rangsorát is, amelyről a Világgazdaság is beszámolt. Kiderült, hogy a top 10 legforgalmasabb fele az Egyesült Államokban található, mint ahogy a lista élén is amerikai áll. Az emberek 2023-ban többet utaztak, mint 2022-ben, azonban a teherszállítás már nem fest ilyen szép képet. Forgalmas nemzetközi repülőtér került ki Amerikából, Európából, Japánból, de még a Közel-Keletről is.